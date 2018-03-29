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Благовещенцев выживают из гостинки

Благовещенцев выживают из гостинки

Обновлено: 14:04

В столице Приамурья жилой дом остался без электроэнергии. 27 марта по решению судебных приставов гостинку отключили от энергоснабжения. А так как и тепло, и вода в дом подавались с помощью электричества, жильцы с маленькими детьми оказались в очень непростой ситуации.

Трехэтажный дом по адресу: улица Шевченко, 121/1, был построен в 2010 году – на пике популярности строительства так называемых гостинок. Эти дома строились как частные, а потом переоформлялись в многоквартирные. Застройщик, индивидуальный предприниматель Надежда Кудрина, собрала деньги с людей, желающих иметь хоть крошечную, но отдельную квартиру. На частном участке построили дом на 18 квартир. А узаконить строение как многоквартирное предприниматель не успела – в городе началась борьба с гостинками. В итоге на предпринимательницу завели уголовное дело, которое потом закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Кудрина уехала из Амурской области. А люди, купившие квартиры в «зеленом домике», остались заложниками ситуации.

«Право собственности на жилье аннулировано. Денег нам никто не вернет. Дом могут снести – такое решение вынес Благовещенский городской суд. А теперь нам отключили электроэнергию. У нас не работает ни вода, ни тепло, так как все это питалось от электричества. У многих в нашем доме дети. Поверьте, мы купили эти квартиры не от хорошей жизни. Нам обещали, что дом узаконят. В итоге мы существуем на птичьих правах», – говорит Евгений, один из жильцов гостинки.

Дом подлежит сносу как незаконное строение. По словам жителей трехэтажки, немалую роль в признании дома незаконным сыграл их сосед, владелец участка, граничащего со зданием. Он требует 80 миллионов рублей. Такую сумму все жильцы гостинки не смогут собрать при всем желании. В администрации города людям посоветовали или заплатить соседу, чтобы он отказался от своих требований, или договориться с ним. Юрист, за помощью к которому обращались жители, тоже предложил договориться с соседом.

Как сообщил юрист Виталий Злочевский, информация жильцов о 80 миллионах не соответствует истине. «На сегодняшний день, насколько я информирован, пожелания соседа измеряются суммой около 4 миллионов рублей. Ему нужно приобрести две квартиры и оставить участок под огород. Жить по соседству с этой гостинкой не представляется возможным. В доме № 121/1 периодически переполняется септик, жильцам сложно собрать деньги на его очистку, в результате содержимое выливается в канаву, причиняя неудобства владельцам соседних домов», – говорит представитель владельца участка, юрист Виталий Злочевский.

По словам Виталия Васильевича, хозяин дома, соседствующего с гостинкой, предъявлял требования к застройщику. Но, так как Надежды Кудриной нет в городе, он обязывает приставов заняться решением проблемы.

«Жильцы приходили, мы общались. Одни жильцы понимают, что эту проблему все-таки придется решать. Другие живут одним днем и думают, что все решится как-нибудь само собой. Тем не менее есть решение суда, оно не может быть изменено, так как сроки вышли. Приставы будут вынуждены его исполнять. Те шаги, которые сейчас происходят, – предвестники того, что это когда-нибудь произойдет», – объясняет Виталий Злочевский.

«Приставы заказывают сумму из федерального бюджета, объявляют конкурс на производство работ по демонтажу здания. Затем определяется фирма, которая будет заниматься сносом дома. После чего приставы обратятся в суд, который должен взыскать эту сумму с застройщика», – описал юрист план действий по исполнению решения суда.

Свет в проблемном доме погас 27 марта. «Мы подумали, что отключение произошло из-за ветра. Потом смотрим – в соседних домах и на шиномонтаже свет есть. Позвонили туда-сюда, выяснили, что электроэнергия отключена по требованию судебного пристава. 11 марта было первое требование, 15 марта его приостановили – видимо, не хотели нагнетать в преддверии выборов. А 27 марта специалисты АКС выехали на подстанцию и отключили рубильник», – рассказывает Евгений.

Инициативная группа жильцов обращалась к судебным приставам. Им пояснили, что действовали в соответствии с законом. Редакция Амур.инфо запросила комментарий в Федеральной службе судебных приставов по Амурской области.

Тем временем жители гостинки, у которых есть маленькие дети, собираются к знакомым. «У нас холодно, ни помыться, ни еду приготовить, ни телефон зарядить», – объясняют заложники ситуации.

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#ЖКХ #закон #энергетика

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Комментарии
Показать все (31) Обсудить на форуме
  • Одногруппник

    Одногруппник
    3 часа назад

    Одного не понять, когда приобретали данные квартиры- гостинки, как оформляли документы, куда смотрели. Людей понять можно, сложная ситуация!!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    Где администрация города ? Почему молчит ? Где губернатор ? - за час здание построили а власти как всегда ничего не видели ? А сосед от 80 000 000 не подавится ?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Представьте, Президент В.В.Путин узнал об этом и говорит:

    -Вы что-там в Амурской области, в Благовещенске, обалдели – мучаете людей, в том числе, детей, занимаетесь формализмом - не может решить вопрос?

    И что? – Через неделю вопрос был решен, электричество подключили, гостинку узаконили к всеобщему удовлетворению! ))) Вертикаль – это дело очень эффективное!

    А может быть эффективность вертикали сможет продемонстрировать и Президент страны Амурии? ))

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    Владимир 5 4 минуты назад

    Где администрация города ? Почему молчит ? Где губернатор ? - за час здание построили а власти как всегда ничего не видели ? А сосед от 80 000 000 не подавится ?

    Администрация уже получила деньги от предпринимательницы. От жильцов они ничего не получат, вот и молчит!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    и ведь писал об этом... Перечитал написанное мной же в 2012 году, думаю, что актуально до сих пор.... кое-что выделил. и ведь РЕШЕНИЕ этих проблем было ОПИСАНО!.. Где едротроли, котоыре рассказывали,ч то всё будет классно и волшебно, а ЛДПР ошибается?!..

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    ну все больше не строят их, но эти гостинки можно как-то оставить в покое, доделать документы или штраф с застройщика, ломать зачем????? дольщикам значит выплачивают а эти не граждане РФ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Сколько вас можно носом тыкать, а?.. А вы, граждане люди, сколько будете своим ГОРБОМ рассчитываться за то что с вами лживая партия "Единая Россия" творит?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    inoy

    ну все больше не строят их, но эти гостинки можно как-то оставить в покое, доделать документы или штраф с застройщика, ломать зачем????? дольщикам значит выплачивают а эти не граждане РФ?



    Дольщиков кинуло Едро.. Едро же и будет достраивать. А это неправильные дольщики.

  • pacificstrong

    pacificstrong
    3 часа назад

    поймать застройщика и спросить

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    Ушаков Дмитрий

    Владимир 5 4 минуты назад Где администрация города ? Почему молчит ? Где губернатор ? - за час здание построили а власти как всегда ничего не видели ? А сосед от 80 000 000 не подавится ? Администрация уже получила деньги от предпринимательницы. От жильцов они ничего не получат, вот и молчит!



    Если про левые деньги - тона зарплату пусть живут - чай не под автоматами в администрацию набирают - на выборах ой как классно говорят все Представляете картинку пришел транзитный поезд в Белогорск - вышел чел ноги размять А его хвать и потащили в мешке в Благу в администрацию работать....

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    inoy

    ну все больше не строят их, но эти гостинки можно как-то оставить в покое, доделать документы или штраф с застройщика, ломать зачем????? дольщикам значит выплачивают а эти не граждане РФ?



    у нас в Сирии проблемы и в Зимбабве а россияне кому они нужны .....

  • M13@ntr0p

    M13@ntr0p
    3 часа назад

    А каким боком тут сосед вообще? И на каком основание он требует 80 млн? От куда вообще эта цифра? и чем мешает гостинка соседу?

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    M13@ntr0p

    А каким боком тут сосед вообще? И на каком основание он требует 80 млн? От куда вообще эта цифра? и чем мешает гостинка соседу?



    в списки форбс решил попасть . Есть такие люди которые хотят на всем навариваться Они потом думают что у Бога откупятся

  • AAAAAAAAA

    AAAAAAAAA
    2 часа назад

    Сосед бредит идеей фикс снести нашу гостинку, она видимо жить ему мешает,а как,ходить и музор выбрасывает в наш контейнер это нормальное дело для него...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Помогите людям, они не от хорошей жизни там ютятся. Узаконьте это жильё! Все издержки-за счет дамы которая это построила и втюхала людям!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    alex 3

    Помогите людям, они не от хорошей жизни там ютятся. Узаконьте это жильё! Все издержки-за счет дамы которая это построила и втюхала людям!



    Все издержки за счет страны - миллиарды всяким Сириям прощаем - на своих в первую очередь надо деньги находить .

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    О, диванные эксперты подтянулись! Теперь и в этом вопросе свои "глубокие" теоретические и практические знания покажут!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ++++

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Хончо

    О, диванные эксперты подтянулись! Теперь и в этом вопросе свои "глубокие" теоретические и практические знания покажут!



    а что не нравится то ? Решать надо по справедливости Раз власть свидетельства выдала значит должна отвечать А отвечать она у нас в рашке ой как не любит. В мэрию и госконторы на работу у нас под автоматом пока никого не водят - все кто там работает сами туда пошли находясь в здравом уме и трезвой памяти

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Очередная пивоварщина с этими гостинками, всю смуту замутили в городской администрации при Березовском. Люди страдают, понесли убытки.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Проще скинуться жильцам и "устранить" жадного соседа. Когда расходы на устаненение жадины в разы ниже его аппетитов, ему следует с осторожностью выходить из дома и почаще оглядываться. Не все люди добрые саморитяне готовые бесконечно выворачивать свои карманы.

    Нынче пожароопасный период, да и алкашей на дороге по прежнему немало, так что сосед ходит над краем пропасти

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    поражает долбоклюйское отношение к таким вопросам как покупка жилья. "Купили не от хорошей жизни". То есть знали, что это риск. Осознанно приобрели жилье без нормальных документов. А теперь все вокруг виноваты? Бред.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Gorojanka

    Проще скинуться жильцам и "устранить" жадного соседа. Когда расходы на устаненение жадины в разы ниже его аппетитов, ему следует с осторожностью выходить из дома и почаще оглядываться. Не все люди добрые саморитяне готовые бесконечно выворачивать свои карманы. Нынче пожароопасный период, да и алкашей на дороге по прежнему немало, так что сосед ходит над краем пропасти



    во-во -у меня один знакомый так любит говорить - цитирую - они хамили буд-то не знали что специалист с Абхазии может решить любую проблему за 50 000 р + питание дорога и проживание. Шутка конечно Но в каждой шутке есть только доля шутки

  • Владимир 5

    Владимир 5
    2 часа назад

    Bonyfacii

    поражает долбоклюйское отношение к таким вопросам как покупка жилья. "Купили не от хорошей жизни". То есть знали, что это риск. Осознанно приобрели жилье без нормальных документов. А теперь все вокруг виноваты? Бред.



    понимаешь не все могут дорватся до корыта в этой жизни Есть и нормальные люди которые ВЫЖИВАЮТ умник ты наш . Тебя наверное ни разу не обманули ? Подскажи как так жить а ?

  • Alexx555

    Alexx555
    1 час назад

    Ищите 'женщину', которая построила дом. Это она кинула людей.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    А "юрист к которому обратились жильцы", это не Волобуев часом???

  • PAM

    PAM
    56 минут назад

    Сергей Труш

    Сколько вас можно носом тыкать, а?.. А вы, граждане люди, сколько будете своим ГОРБОМ рассчитываться за то что с вами лживая партия "Единая Россия" творит?



    Вовочка творит, а не едро. Едро на кнопки давит в гсдуме

  • sinoptik

    sinoptik
    43 минуты назад

    Интересно, кто-нибудь из комментаторов статью-то читал?))) Сосед требует не 80 а 4 млн. И правильно требует, я б на вас посмотрела, когда периодически вас г***м будут заливать. Жильцы вовремя даже септик очистить не могут, потому что за это платить надо. Все как везде, пара человек готова платить, остальные думают что за них это кто-то другой сделает. Если такая проблема собрать деньги на обслуживание собственного жилья, чем думали когда покупали жилье подобного типа? Ведь это их собственность, узаконенная или нет, а содержать ее нужно. Что уж говорить об электросетях т.д.

  • art951

    art951
    41 минута назад

    "Право собственности на жилье аннулировано" супер решение. Интересно было ли проведено расследование по факту "приобретения права" и специалисты принявшие решение Об этом "праве" были наказаны.

  • nerro

    nerro
    23 минуты назад

    4 млн. руб разделить на 18 квартир получится по 223 тыщи руб. Многовато, но терпимо, могли бы и поднатужиться жильцы. Единственное, что почему потом огород должен оставаться за соседом?? Если ему не нравится, что на его участок льётся дерьмо, так оно и дальше будет литься. какой там огород? да там и сейчас никакого огорода нет, всё сараями застроено. Если земля останется в собственности у соседа, он потом снова претензии предъявлять начнёт.

  • Myxira

    Myxira
    4 минуты назад

    sinoptik

    Интересно, кто-нибудь из комментаторов статью-то читал?))) Сосед требует не 80 а 4 млн. И правильно требует, я б на вас посмотрела, когда периодически вас г***м будут заливать. Жильцы вовремя даже септик очистить не могут, потому что за это платить надо. Все как везде, пара человек готова платить, остальные думают что за них это кто-то другой сделает. Если такая проблема собрать деньги на обслуживание собственного жилья, чем думали когда покупали жилье подобного типа? Ведь это их собственность, узаконенная или нет, а содержать ее нужно. Что уж говорить об электросетях т.д.



    Сегодня читала статью до обеда: речь шла о 80 миллионах и никакого Злочевского в тексте не было Видимо, дополнили.

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