Благовещенцев выживают из гостинки

Обновлено: 14:04



В столице Приамурья жилой дом остался без электроэнергии. 27 марта по решению судебных приставов гостинку отключили от энергоснабжения. А так как и тепло, и вода в дом подавались с помощью электричества, жильцы с маленькими детьми оказались в очень непростой ситуации.

Трехэтажный дом по адресу: улица Шевченко, 121/1, был построен в 2010 году – на пике популярности строительства так называемых гостинок. Эти дома строились как частные, а потом переоформлялись в многоквартирные. Застройщик, индивидуальный предприниматель Надежда Кудрина, собрала деньги с людей, желающих иметь хоть крошечную, но отдельную квартиру. На частном участке построили дом на 18 квартир. А узаконить строение как многоквартирное предприниматель не успела – в городе началась борьба с гостинками. В итоге на предпринимательницу завели уголовное дело, которое потом закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Кудрина уехала из Амурской области. А люди, купившие квартиры в «зеленом домике», остались заложниками ситуации.

«Право собственности на жилье аннулировано. Денег нам никто не вернет. Дом могут снести – такое решение вынес Благовещенский городской суд. А теперь нам отключили электроэнергию. У нас не работает ни вода, ни тепло, так как все это питалось от электричества. У многих в нашем доме дети. Поверьте, мы купили эти квартиры не от хорошей жизни. Нам обещали, что дом узаконят. В итоге мы существуем на птичьих правах», – говорит Евгений, один из жильцов гостинки.

Дом подлежит сносу как незаконное строение. По словам жителей трехэтажки, немалую роль в признании дома незаконным сыграл их сосед, владелец участка, граничащего со зданием. Он требует 80 миллионов рублей. Такую сумму все жильцы гостинки не смогут собрать при всем желании. В администрации города людям посоветовали или заплатить соседу, чтобы он отказался от своих требований, или договориться с ним. Юрист, за помощью к которому обращались жители, тоже предложил договориться с соседом.

Как сообщил юрист Виталий Злочевский, информация жильцов о 80 миллионах не соответствует истине. «На сегодняшний день, насколько я информирован, пожелания соседа измеряются суммой около 4 миллионов рублей. Ему нужно приобрести две квартиры и оставить участок под огород. Жить по соседству с этой гостинкой не представляется возможным. В доме № 121/1 периодически переполняется септик, жильцам сложно собрать деньги на его очистку, в результате содержимое выливается в канаву, причиняя неудобства владельцам соседних домов», – говорит представитель владельца участка, юрист Виталий Злочевский.

По словам Виталия Васильевича, хозяин дома, соседствующего с гостинкой, предъявлял требования к застройщику. Но, так как Надежды Кудриной нет в городе, он обязывает приставов заняться решением проблемы.

«Жильцы приходили, мы общались. Одни жильцы понимают, что эту проблему все-таки придется решать. Другие живут одним днем и думают, что все решится как-нибудь само собой. Тем не менее есть решение суда, оно не может быть изменено, так как сроки вышли. Приставы будут вынуждены его исполнять. Те шаги, которые сейчас происходят, – предвестники того, что это когда-нибудь произойдет», – объясняет Виталий Злочевский.

«Приставы заказывают сумму из федерального бюджета, объявляют конкурс на производство работ по демонтажу здания. Затем определяется фирма, которая будет заниматься сносом дома. После чего приставы обратятся в суд, который должен взыскать эту сумму с застройщика», – описал юрист план действий по исполнению решения суда.

Свет в проблемном доме погас 27 марта. «Мы подумали, что отключение произошло из-за ветра. Потом смотрим – в соседних домах и на шиномонтаже свет есть. Позвонили туда-сюда, выяснили, что электроэнергия отключена по требованию судебного пристава. 11 марта было первое требование, 15 марта его приостановили – видимо, не хотели нагнетать в преддверии выборов. А 27 марта специалисты АКС выехали на подстанцию и отключили рубильник», – рассказывает Евгений.

Инициативная группа жильцов обращалась к судебным приставам. Им пояснили, что действовали в соответствии с законом. Редакция Амур.инфо запросила комментарий в Федеральной службе судебных приставов по Амурской области.

Тем временем жители гостинки, у которых есть маленькие дети, собираются к знакомым. «У нас холодно, ни помыться, ни еду приготовить, ни телефон зарядить», – объясняют заложники ситуации.