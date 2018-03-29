Креплах в ВВО лучше всех готовят амурские повара в погонах

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Амурские повара стали лучшими в конкурсе специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2018» Восточного военного округа. В соревнованиях участвовали кулинары воинских частей, дислоцированных в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае.

Конкурс прошел на базе ракетного соединения в Еврейской автономной области. Участники в течение трех дней соревновались в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях из повседневных продуктов. Кроме того, условием конкурса были предусмотрены этапы по стрельбе из штатного оружия, проверка физической подготовки и знания рецептов и технологии приготовления блюд. Победу одержала команда поваров мотострелкового соединения из Амурской области.

В завершение конкурса был проведен мастер-класс капитанов команд по приготовлению национальных блюд народов мира. Многие выбрали блюда еврейской кухни: мафрум (фаршированный картофель) и креплах (еврейские треугольные пельмени). Пекари испекли халу и мацу, сообщает сайт Минобороны.