Под Свободным завершено строительство жд ветки до Амурского ГПЗ

Под Свободным завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги до площадки Амурского газоперерабатывающего завода. Новый путь предназначен для доставки грузов и оборудования.

По проложенной ветке грузы и оборудование будут доставлять от станции Заводская-2, которая примыкает к станции Усть-Пера, до станции Заводская – это площадка строительства Амурского ГПЗ. Протяженность железнодорожного перегона между станциями – 12 километров. Эксплуатировать железную дорогу будут как в период строительства завода, так и его последующей работы, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

Всего для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 километров железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.

Амурский ГПЗ, который возводится рядом со Свободным, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубических метров в год.

Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту, говорится в сообщении компании. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое входит в Группу «Газпром». Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, входящий в группу СИБУР.