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29марта
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Под Свободным завершено строительство жд ветки до Амурского ГПЗ

Под Свободным завершено строительство жд ветки до Амурского ГПЗ

Под Свободным завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги до площадки Амурского газоперерабатывающего завода. Новый путь предназначен для доставки грузов и оборудования.

По проложенной ветке грузы и оборудование будут доставлять от станции Заводская-2, которая примыкает к станции Усть-Пера, до станции Заводская – это площадка строительства Амурского ГПЗ. Протяженность железнодорожного перегона между станциями – 12 километров. Эксплуатировать железную дорогу будут как в период строительства завода, так и его последующей работы, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

Всего для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 километров железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.

Амурский ГПЗ, который возводится рядом со Свободным, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубических метров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубических метров в год.

Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту, говорится в сообщении компании. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск», которое входит в Группу «Газпром». Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, входящий в группу СИБУР.

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#Свободный #технологии #транспорт #экономика

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