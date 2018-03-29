Двое жителей Завитинска совершили 25 преступлений

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Двое молодых людей из Завитинска, возрастом 24 и 25 лет, совершили 19 краж, 5 угонов автомобилей. А еще они повредили машину знакомой девушки, кинув кусок кирпича и бетона в транспортное средство. В итоге преступники предстали перед судом.

В августе 2017 года сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Завитинска, подозреваемых в совершении серии преступлений на территории города.

В ходе следствия и суда было установлено, что обвиняемые в ночное время проникали в помещения гаражей и припаркованные у многоквартирных домов автомобили и похищали ценные вещи: компрессоры, видеорегистраторы, автозапчасти и другое имущество. В трёх случаях из 19 краж злоумышленникам не удалось ничего похитить, так как они, вскрыв автомобиль, сразу убегали из-за звука сработавшей сигнализации.

Кроме того, подельники совершили пять угонов автомобилей. Три они смогли завершить до конца и угнать машины, стоявшие около домов, а два случая окончились только покушением, поскольку транспорт был в нерабочем состоянии.

Также установлено, что преступники умышленно повредили автомобиль, принадлежащий знакомой девушке. Они бросили в ее машину кусок кирпича и фрагмент бетона, чем причинили потерпевшей ущерб на сумму 7 500 рублей. Всего в результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей.

Суд назначил наказание одному в виде 6 лет лишения свободы, второму – 6 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба областного управления МВД.