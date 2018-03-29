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сегодня, 10:23 5

На сверхтяжелую ракету, которую запустят с Восточного, потратят 1,6 миллиарда рублей

На сверхтяжелую ракету, которую запустят с Восточного, потратят 1,6 миллиарда рублей
Фото: Pikabu

«Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Эту ракету планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах.

Разработку должны завершить к ноябрю 2019 года, сверхтяжелая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 90 тонн груза и доставлять до Луны не менее 20 тонн, пишет «Лента.ру».

При этом в проекте должна быть предусмотрена возможность увеличения грузоподъемности до 140 тонн для околоземной орбиты и до 27 тонн – для доставки к спутнику Земли. Над проектом сверхтяжелой ракеты работает РКК «Энергия». Приступить непосредственно к строительству носителя корпорация планирует в 2020 году, летные испытания запланированы с 2028 года.

Ракету предполагается использовать прежде всего для лунной программы, а также для изучения Солнечной системы. Комплекс для строительства носителя создадут на космодроме Восточный в Амурской области.

Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. В СССР проводилось четыре запуска носителя Н-1, все они были неудачными. Сверхтяжелую «Энергию» запускали в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля «Буран», программу «Энергия-Буран» закрыли в 1993 году.

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#космодром #космос #технологии

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    На сверхтяжелую ракету, которую запустят с Восточного, потратят 1,6 миллиарда рублей



    думается в заголовоке заявления насчетзапуска поспешны

    ракеты нет в еще и в эскизе

    а ведь ее надо построить как бы еще по этому эскизному проекту



    «Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей.



    насчет того, что потратит

    сомнений не имею

  • Мира

    Мира
    59 минут назад

    бооольшой фейерверк...

  • inoy

    inoy
    58 минут назад

    2032-2035 ))))))) уже пора про это писать.

  • Anonimka

    Anonimka
    54 минуты назад

    лучшеб детям помогли которым деньги на операцию нужны,а не деньги на ветер пускали.Молодец государство.

  • Anonimka

    Anonimka
    54 минуты назад

    лучшеб детям помогли которым деньги на операцию нужны,а не деньги на ветер пускали.Молодец государство.

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