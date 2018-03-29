В Зее неизвестные ремонтируют дороги опилками

Жители Зеи обратили внимание, что некоторые участки городских улиц начали ремонтировать необычным способом – засыпать выбоины опилками и щепой. Так, на улице 50-летия ВЛКСМ в неровности засыпали снег, а поверх него уложили толстый слой пропитанных чем-то опилок.

Аналогичный ремонт дорожного полотна выполнен на улице Набережной, в районе городского парка. Там тоже найдены обширные участки, засыпанные отходами обработки древесины – щепой и опилками, пишет газета «Зейский вестник».

В администрации города свою причастность к такому способу ремонта отвергли, не подтвердил свое участие и руководитель Единой службы по благоустройству Зеи Игорь Малков.

«Может быть, это дело рук энтузиастов, – предположил Игорь Валерьевич. – Наши специалисты для таких целей используют те материалы, которые прописаны технологией, – песок и гравий».