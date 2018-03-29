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В Амурском госуниверситете проведут бои среди роботов

В Амурском госуниверситете проведут бои среди роботов
Фото: АмГУ

Амурские школьники и студенты попробуют себя в робо-сумо. 7 апреля в Амурском государственном университете пройдет битва самодельных роботов.

В четвертый раз вуз организует мероприятие в формате робо-сумо. В прошлом году к состязаниям подключились почти 100 амурских школьников и лицеистов.

Участники должны выставить на соревнования роботов, созданных своими руками. На специальном ринге их главной задачей будет вытолкнуть противника за границы поля. Продемонстрировать достижения и вступить в схватку изъявили желание уже 14 команд – среди них лицеисты и студенты АмГУ, БГПУ, учащиеся секции «Технополис» политехнического техникума и школьники из кружков робототехники.

По словам директора общеобразовательного лицея АмГУ Виктории Ереминой, молодые инженеры и программисты успешно пользуются при подготовке к «Роботобуму» существующими разработками. Вместе с тем ребята успевают внедрять свои идеи. Кстати, бонусом за участие в соревнованиях для школьников становятся дополнительные баллы, которые можно получить при поступлении в АмГУ.

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#вузы #технологии

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