Специалисты ВШЭ опросили депутатов Госдумы и московских бомжей: обзор прессы

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Что значит – свободные деньги у россиян; какова подоплека визита в Китай лидера Северной Кореи Ким Чен Ына; насколько российские объекты готовы к чемпионату мира по футболу. О чем пишут в прессе, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Жалобы на нехватку денег в семье безосновательны – такой вывод можно сделать, прочитав статью «Свободные, но не лишние», опубликованную в «Российской газете». Здесь пишут: «В январе в каждой семье оставалось 17 800 рублей в виде свободных денег, а в феврале – на тысячу больше». Как поясняют эксперты, свободные в данном контексте деньги – это средства, оставшиеся после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКХ, транспортных и прочих услуг.

А если у вас денег после всего этого не остается, а то еще и в долги влезаете, то подумайте: может, вы не в той семье живете?

Полный абзац

Далее у нас «Аргументы неделi». Здесь публикуются любопытные рассуждения на тему «Похож ли россиянин на советского человека?» Пишут, что в советские времена власть особо гордилась тем, что верхи не особо отличались от низов по уровню зарплаты и менталитету. А сегодня? А сегодня зарплаты, конечно, несравнимы, а вот менталитет… И дальше рассказывается, что специалисты Высшей школы экономики провели социологический опрос «Образ России и ее будущего: политическая элита VS представители социального дна», в котором участвовали депутаты Госдумы и московские бомжи. То есть, представителей элиты и дна. Опрос дал удивительные результаты: оказалось, что мнения бомжей и народных избранников по ключевым вопросам практически идентичны: «Россия – превыше всего!», «Русский человек – гений от рождения!», «Россия – страна совести и христианства», «Россия – братская страна» и все такое прочее. Получается, поменяй местами бомжа и депутата – и ничего не изменится.

Также в номере

В «Аргументах» еще много чего интересного – в том числе раскрывается подоплека визита в Китай лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Или узнаете о том, что премьером все-таки останется Медведев. Или (на странице «Лабиринты истории») – о судьбе генерала Корнилова (в советское время о нем писали совершенно противоположное).

Я же советую поклонникам старого доброго рока прочитать полностраничную публикацию о гитаристе Ричи Блэкморе, который приезжает в нашу страну немного помузицировать. Нового вы ничего не узнаете. Но зато напомните себе о годах золотого века рок-музыки.

Очень интересно

В «Амурской правде» сегодня много больших интересных статей на самые разные темы – все-таки, это четверговый, «толстушечный» выпуск. В частности, вы узнаете о том, как и чем угрожают нашим судьям, как их – судей – могут покрыть матом. Заодно в этой же статье – о том, как некий участник процесса получил 15 суток за то, что во время заседания попросился в туалет. Обо всем этом – в интервью председателя амурского областного суда Сергея Семенова Ирине Ворошиловой.

Но, чтобы не перечислять массу интересных публикаций, остановлюсь на паре маленьких.

Также в номере

Маленькие – в ленте новостей. Здесь пишут о том, что в области расплодились зайцы и фазаны. Было б здорово, если б еще уменьшилось количество охотников.

Еще пишут о том, что за вчерашнюю автомобильную пробку в районе Калининского переезда железнодорожников накажут: уголь на ТЭЦ переправляли не по расписанию. Ну и еще не могу не назвать заметку о том, что начальник Амурского ЗАГС Наталья Томилова вошла в энциклопедию «Известные трезвенники мира».

И тяжело вздохнув по поводу того, что мне это уже не светит, перехожу к «Комсомольской правде».

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня за малым исключением посвящена кемеровской трагедии. Ее героям и антингероям. Пересказывать не буду, прочтите сами.

А из того, что я назвал малым исключением – о готовности российских объектов к чемпионату мира по футболу и о псевдонимах наших звезд. Ну там про всяких Жасмин, Зар и Ёлок. В этой же статье упоминается и рэпер Гнойный. Оказывается, это псевдоним. Что не меняет сути.