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Электроснабжение восстановлено по всей Амурской области

Электроснабжение восстановлено по всей Амурской области
Фото: jelektro.ru

Вечером в среду, 28 марта, специалисты «Амурских электрических сетей» завершили аварийно-восстановительные работы в Амурской области. К 22:35 все линии 6-110 кВ были введены в работу. На утро 29 марта остались единичные заявки по линиям электропередачи 0,4 кВ в Тамбовском, Белогорском, Бурейском районах.

Работы по восстановлению электроснабжения пришлось вести после ночного порывистого ветра со снегом и дождем, который обрушился на регион с 27 на 28 марта. Почти сутки бригады в двенадцати районах области восстанавливали электроснабжение потребителей.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано около 200 человек и 73 единицы техники «Амурских электрических сетей», которые приступили к работе в два часа ночи 28 марта. Для оперативной организации работ был привлечен дополнительный диспетчерский персонал.

В Свободненском и Серышевском районах все аварийно-восстановительные работы завершились уже утром 28 марта, объем отключений и повреждений в электросетях был значительно меньше, чем в соседних районах. Больше всего выпало отключений на Белогорский, Ивановский и Тамбовский районы, сообщает пресс-служба ДРСК.

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#природа #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • bigfoott

    bigfoott
    2 часа назад

    Вот же как, уже отрапортовали-все подчинили. Да половина сел Ивановского района сидят без электричества. Это как на молокозаводе-ставят завтрашнюю дату, ау' МЧС - кому вы верите, люди без электричества!!!!!!!

  • bigfoott

    bigfoott
    2 часа назад

    Пишу с планшета, подклеченного к аккумуляторы авто ((( 2 сутки пошли... у многих водяные насосы от электричества ни скотину напоить ни сварит обед...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Чушь! В Константиновском районе в сёлах улицы не подключены! Работа организована из рук вон плохо! Например, пару недель назад ранее производилось спиливание крон деревьев, которые представляют опасность (в селе Крестовоздвиженка) у одного их престарелых жителей села, которому 80 лет, рядом с домом пилили черёмуху, которая никакой опасности не представляла, в то время как хозяин настоятельно просил спилить тополь, которому до этого "поправили" крону, загубив дерево годами ранее НО!.. его не спилили.. Электрики заявили мол, вызывайте, оплачивайте сами..и сумму указали от 12 до 14 тысяч рублей... в итоге порывом ветра тополь завалило на.. провода.. а ведь спили этот тополь то и поражения от стихии не было бы в таком масштабе?... А у нас что это был аномальный ветер?.. неужели нельзя было взять статистику наблюдений у синоптиков и установить пиковую ветровую нагрузку и ЗАРАНЕЕ провести обследование вероятных участков отмеченных на картах заранее?

    Это называется профилактические мероприятия и они должны осуществляться планово, при этом ЗП у электрика должна иметь обратную пропорцию к числу вызовов. Электрик получает ЗП лишь в том случае, если он сидит, а вызова ему не оплачиваются..Тогда он будет делать на совесть, чтобы не дёргали, и в это время ЗП ему капает. Зато и деревья будут спилены заранее, где это нужно, и во дворы он будет заглядывать более пристально, чтобы не дай бог какое дерево там не посадили или не обветшало и могло порвать провода..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    с моего инстаграмм...

    как думаете, на каких улицах восстановлено электроснабжение? ... Там где глава проживает!..

  • bigfoott

    bigfoott
    1 час назад

    Школы поддерживают циркуляцию воды с помощью генератора, а об потоплении школ речи и быть не может с отключенным электричеством. В школах холодно, ещё и детей заставляет учиться глава РАЙОНО Медведева.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    с Крестовоздвиженкой на связи в группе.. электричества нет!..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    51 минута назад

    В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНКЕ ЗАСОХШИЙ ТОПОЛЬ ПОРВАЛ ПРОВОДА: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДО СИХ ПОР ВЕРНУЛОСЬ НЕ ВО ВСЕ ДОМА

    Часть жителей села Крестовоздвиженка Константиновского района уже вторые сутки сидят без электричества. Как говорят местные жители, после циклона, который налетел на село позавчера, в селе оказались порваны провода и повалены деревья.

    На улице Пионерской ветер повалил старый тополь, который стоял на одном из подворий. Сельчане утверждают, что хозяин усадьбы просил электриков помочь спилить опасное дерево около двух недель назад.

    — У нас недели две назад обрезали ветки по улице Пионерской, которые могли принести замыкание. У Сергея Васильевича, которому 80 с лишним лет, стоял тополь и, с его слов, он попросил этот тополь спилить. Сказал, что он опасный, давно засох, подгнил. Попросил — спилите, пока не поздно. Они заявили — вызывайте, оплачивайте 12-13-14 тысяч, и тогда мы уберем. Если бы в то время его убрали...

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