Электроснабжение восстановлено по всей Амурской области

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Работы по восстановлению электроснабжения пришлось вести после ночного порывистого ветра со снегом и дождем, который обрушился на регион с 27 на 28 марта. Почти сутки бригады в двенадцати районах области восстанавливали электроснабжение потребителей.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано около 200 человек и 73 единицы техники «Амурских электрических сетей», которые приступили к работе в два часа ночи 28 марта. Для оперативной организации работ был привлечен дополнительный диспетчерский персонал.

В Свободненском и Серышевском районах все аварийно-восстановительные работы завершились уже утром 28 марта, объем отключений и повреждений в электросетях был значительно меньше, чем в соседних районах. Больше всего выпало отключений на Белогорский, Ивановский и Тамбовский районы, сообщает пресс-служба ДРСК.