Электроснабжение восстановлено по всей Амурской области
Вечером в среду, 28 марта, специалисты «Амурских электрических сетей» завершили аварийно-восстановительные работы в Амурской области. К 22:35 все линии 6-110 кВ были введены в работу. На утро 29 марта остались единичные заявки по линиям электропередачи 0,4 кВ в Тамбовском, Белогорском, Бурейском районах.
Работы по восстановлению электроснабжения пришлось вести после ночного порывистого ветра со снегом и дождем, который обрушился на регион с 27 на 28 марта. Почти сутки бригады в двенадцати районах области восстанавливали электроснабжение потребителей.
В аварийно-восстановительных работах было задействовано около 200 человек и 73 единицы техники «Амурских электрических сетей», которые приступили к работе в два часа ночи 28 марта. Для оперативной организации работ был привлечен дополнительный диспетчерский персонал.
В Свободненском и Серышевском районах все аварийно-восстановительные работы завершились уже утром 28 марта, объем отключений и повреждений в электросетях был значительно меньше, чем в соседних районах. Больше всего выпало отключений на Белогорский, Ивановский и Тамбовский районы, сообщает пресс-служба ДРСК.
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