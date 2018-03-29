Малооблачно и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 29 марта
В Амурской области 29 марта в южных и центральных районах будет малооблачно, на севере ожидается небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду, местами усиливаясь до 15 метров в секунду.
Температура составит 6…11 градусов тепла, местами столбики термометров опустятся до нуля. На дорогах – гололедица.
В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 8…10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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