Арестованы пятеро фигурантов дела о пожаре в Кемерове

Фото: vesti42.ru

Обновлено: 11:55



На два месяца, пока идет следствие, отправлены под арест пятеро подозреваемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Такое решение принял Заводской районный суд Кемерова. Амур.инфо приводит некоторые итоги дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Арестованы: управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, глава компании-поставщика системы пожарного оповещения в ТЦ Игорь Полозиненко, сотрудник ЧОП центра Сергей Антюшин, электрик компании «Системный интегратор» Александр Никитин. Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности. Он окончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер, сообщил в среду в суде представитель СК РФ.

Все пятеро отрицают свою вину в произошедшем.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, экспертизы по делу о пожаре в Кемерове могут занять 3-5 месяцев. Но СК максимально ускорит их. Наряду с экспертизой Следственного комитета будет проведена независимая вневедомственная экспертиза.

Демонтажные работы на всех четырех этажах торгового центра завершены. По данным МЧС, тела всех 64 погибших при пожаре обнаружены. Пропавших без вести нет. Окончательную цифру по жертвам пожара даст следствие.

Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в больницах остаются 12 пострадавших. Продолжается экспертиза тел погибших. Она идет круглосуточно. На эту работу потребуется не менее 21 дня.

Около 30 миллионов рублей поступило на счет Российского Красного Креста для помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерове, сообщила в среду председатель организации Раиса Лукутцова.

Как сообщили в СК РФ, против украинского пранкера Вольнова, сообщившего о сотнях погибших в Кемерове, заведено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды. В пресс-службе Басманного суда Москвы, отметили, что суд его арестовал заочно.

Президент РФ Владимир Путин потребовал проверить все без исключения версии пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Основная версия на сегодняшний день – неисправность системы пожаротушения.

Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» не планируется, рассказали близкие к Кремлю источники РБК. Глава Кузбасса покинет свой пост, но позже. Если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. Другой причиной, по которой не планируется «показательная» отставка Тулеева, стало то, что у него «много заслуг».

Сильнейший пожар в в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, среди них 27 детей. Среда, 28 марта, в России была объявлена днем общенационального траура.

Информация подготовлена по данным РБК, ТАСС и телеканала «Россия 24».