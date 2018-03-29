Амурчанки украли мопед и бензопилу у односельчанина, пока он спал

В полицию Шимановска обратилась местная жительница, которая сообщила о краже. По ее словам, у сына, живущего в одном из сел района, украли мопед и бензопилу.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа следов взлома не обнаружила. Предварительно установлено, что накануне у потерпевшего в гостях находились две знакомые односельчанки. Когда хозяин дома уснул, они выкатили из кладовой мопед, а также забрали с собой бензопилу.

Похищенное имущество полицейские обнаружили в доме одной из злоумышленниц. Оно было изъято и возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.