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Амурчанки украли мопед и бензопилу у односельчанина, пока он спал

Амурчанки украли мопед и бензопилу у односельчанина, пока он спал

В полицию Шимановска обратилась местная жительница, которая сообщила о краже. По ее словам, у сына, живущего в одном из сел района, украли мопед и бензопилу.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа следов взлома не обнаружила. Предварительно установлено, что накануне у потерпевшего в гостях находились две знакомые односельчанки. Когда хозяин дома уснул, они выкатили из кладовой мопед, а также забрали с собой бензопилу.

Похищенное имущество полицейские обнаружили в доме одной из злоумышленниц. Оно было изъято и возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • оляляляля

    оляляляля
    1 час назад

    Ну и как жить дальше, зная, что такой беспредел в мире происходит? Невероятных масштабов преступление))

  • Victrix

    Victrix
    54 минуты назад

    С такими селянками мы страну с колен не поднимем. Выслать их, нахрен, из пределов области, куда-нибудь в Подмосковье....

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