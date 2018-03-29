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29марта
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сегодня, 08:05 0

В 2017 году приставы простили россиянам больше 2 триллионов долгов

В 2017 году приставы простили россиянам больше 2 триллионов долгов
Фото: 360tv.ru

За прошлый год приставы списали больше 2 триллионов рублей безнадежных долгов россиян. Это на 16 % больше, чем годом ранее, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Эксперты связывают увеличение числа прекращенных дел о взыскании с ростом кредитования, падением реальных доходов населения, а также низкой эффективностью работы приставов.

Как пишут «Известия», большая нагрузка не позволяет приставам тратить много времени на каждое дело – проще массово закрывать судебные производства. Сейчас в 90 % случаев с россиян полностью снимается долговое бремя.

Кроме того, по данным ФССП, приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 триллиона рублей из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 миллиона исполнительных производств на эту сумму.

При этом число прекращенных дел взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 миллиона дел на 1,9 триллиона рублей. Рост списаний безнадежных задолженностей россиян связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году, сообщили в ФССП.

По данным ЦБ, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13 %, до 12 триллиона рублей, в то же время реальные располагаемые денежные доходы россиян, по данным Росстата, за 2017 год снизились на 1,7 %.

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