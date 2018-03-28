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28 марта 2018, 22:15 4

Миг оборвался: умер Олег Анофриев

Миг оборвался: умер Олег Анофриев
Фото: goldteam.su

28 марта умер актер и певец Олег Анофриев. Ему было 87 лет. Информацию о смерти артиста подтвердил РБК зять Олега Анофриева Сергей Солодинин. «Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства», – говорит Александр Олешко.

«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. "Я хочу умереть весной" – у него есть такие стихи», – рассказала изданию актриса Валентина Талызина.

«Артист он был прекрасный, очень хорошие воспоминания о нем есть. Очень печально терять коллег», – сказал художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

«С детства все мы знаем голос Олега Анофриева. Без его голоса трудно представить себе и вечернюю детскую сказку, и мультфильмы, и взрослые фильмы, – поделился актер Михаил Боярский. – Я с ним и в кино снимался, и мультфильмы озвучивал, и просто мы были друзьями хорошими. Очень порядочный, приятный, светлый человек был с удивительным голосом. Кого он только ни озвучивал: и зверей, и женщин, и мужчин, за кого он только ни пел. Его очень любили композиторы, потому что он один из самых музыкальных актеров, ему были подвластны любые жанры. Он потрясающе владел голосом своим».

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. После окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ. С 1954 года работал в различных театрах, в том числе в Театре им. Маяковского и Театре Моссовета.

Анофриев снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Девушка с гитарой», «Коллеги», «Сказка о потерянном времени», «Инкогнито из Петербурга», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Участвовал в озвучке более 20 мультфильмов – «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Бременские музыканты», в котором озвучил почти всех героев мультфильма, и других.

Олег Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. В 1990-х годах он появлялся на телевидении как ведущий телепередач, в том числе «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека».

В 2004 году ему было присвоено звание народного артиста России.

В 2016 году Амур.инфо опубликовало интервью колумниста Александра Ярошенко с Олегом Анофриевым, в котором актер рассказал журналисту всю свою жизнь.

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#кино #культура #память

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Комментарии
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  • Kstati

    Kstati
    1 час назад

    Очень жаль, действительно потрясающий был голос у человека

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Очень жаль....

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    человек-легенда

  • Best@

    Best@
    1 час назад

    Уходят из жизни легенды кино и артисты эстрады: О.Анофриев, О. Табаков....жаль!!!! Но ничто не вечно под луной. Светлая им память!

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