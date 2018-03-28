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28марта
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сегодня, 20:36 0

В разных районах Приамурья в небо взмыли белые шарики (видео)

В разных районах Приамурья в небо взмыли белые шарики (видео)

Амурчане вечером 28 марта присоединились к флешмобу с белыми воздушными шариками. Акцию было решено провести в память о погибших детях при пожаре в Кемерове. В Благовещенске она прошла дважды – в 18 и 20 часов.

Первым в Приамурье акцию поддержал областной центр. В 18:00 десятки горожан вышли на площадь имени Ленина и отпустили в небо больше сотни шариков. Автомобилисты в это время начали сигналить.

Следом флешмоб прошел и в других районах области. К акции присоединились жители Зеи и Пояркова. Всего в ней приняли участие несколько сотен амурчан.

Такой же флешмоб сегодня проводят по всей России. Информация о его проведении была заранее разослана по мессенджерам и соцсетям.

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#жизнь #память #пожар в Кемерове

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Благовещенцы отпустили в небо больше сотни белых воздушных шариков (видео)
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