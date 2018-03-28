В Благовещенске прошли поминальные службы по жертвам трагедии в Кемерове

В среду, 28 марта, по благословению архиепископа Лукиана в областном центре Приамурья прошли поминальные службы по погибшим при пожаре в торговом центре города Кемерово. Их провели во всех храмах и монастырях Благовещенской епархии.

Панихиду в Благовещенском кафедральном соборе возглавил сам архиепископ Благовещенский и Тындинский. Помолиться об упокоении душ соотечественников пришло множество горожан, сообщается на сайте епархии.

«В эти печальные дни все те, кто умеет любить и сострадать, у кого есть сердце, глубоко переживают эту страшную трагедию, – отметил правящий архиерей. – Наш город и наша Амурская область не исключение – каждый, кто как может, поминает добрым словом молитвы, разделяет скорбь родных и близких погибших. Сегодня мы по обычаю Русской православной церкви молимся о них и о том, чтобы такое страшное зло, как катастрофы и бедствия, которые случаются в нашей жизни по халатности и безответственности руководителей, уходило из нашей жизни».