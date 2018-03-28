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Прокуратура и МЧС нагрянули с проверкой пожарной безопасности в АОДНТ

Прокуратура и МЧС нагрянули с проверкой пожарной безопасности в АОДНТ

По всей России сейчас проверяют торгово-развлекательные центры, кинотеатры и другие места, где собирается много людей. Подобные проверки идут и в Амурской области. Как соблюдают закон о противопожарной безопасности, выясняют прокуратура и МЧС. 28 марта такая проверка прошла в АОДНТ.

В бывшем Доме офицеров – ныне областном Доме народного творчества – демонстрируют фильмы, там часто проходят праздничные мероприятия, в различных секциях занимаются сотни детей и взрослых. 28 марта в АОДНТ с проверкой приехали сотрудники государственного пожарного надзора, МЧС и областной прокуратуры. Одно из старейших зданий Благовещенска – одно из первых в очереди у проверяющих.

Комиссия заглянула в каждый кабинет здания, которое было построено больше ста лет назад – в 1908 году. В 1952 году к Дому офицеров были пристроены центральная часть и правое крыло. Здание является памятником истории и культуры.

Специалисты проверили, как работает система звукового оповещения, в каком состоянии огнетушители, другое пожарное оборудование, а также запасные выходы, которых в здании восемь. Ведь если случится пожар, опасности подвергнутся сотни человек. Секции и различные кружки здесь посещают около четырехсот детей и взрослых.

«Проверка не напугала. После трагедии в Кемерове мы сами провели инструктаж – и среди сотрудников, и среди детских коллективов. Это в обязательном порядке. Вообще, мы стараемся хотя бы раз в год это проводить. Взрослые, понятно – при трудоустройстве проходят обязательный инструктаж. А дети меняются, постоянно новые, тем более в сентябре приходит новый поток детей», – рассказала директор Амурского областного дома народного творчества Анна Соколенко.

АОДНТ относится к объектам особого риска. Так что сотрудники госпожнадзора проводят там полную проверку каждые три года. По итогам сегодняшней проверки официального комментария комиссия пока не дает. Известно только, что огнетушители в АОДНТ нужно перезарядить. Сейчас непонятно, в рабочем они состоянии или нет. А также необходимо установить противодымную вентиляцию в кинозалах. В свое время её не предусмотрели строители.

Эти нарушения в АОДНТ пообещали исправить. Тем более в ближайшие пять лет здание подвергнется серьезной реконструкции, и противопожарная система будет полностью обновлена.

Проверять места массового скопления людей – торговые, культурные, спортивные комплексы – комиссия будет проверять до 15 апреля. За это время предстоит осмотреть больше сотни объектов.

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#закон #культура #МЧС #пожар в Кемерове

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    17 минут назад

    Нагрянули...внезапно....

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    13 минут назад

    Пожалуйста давайте только честно, не закрывать глаза даже на мелочи. Ведь это может спасти жизни, не дай бог в критической ситуации. Город у нас маленький, все мы ходим в одни и те же места, не дай бог там будут и ваши близкие. Как сегодня сказал политик что проверяющий должен относится к чужим детям как к своим родным, дословно к сожелению не помню, но смысл я думаю что поняли. Не дай бог ни кому такое пережить(((

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