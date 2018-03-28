Шестнадцатилетнему благовещенцу с опухолью нужна помощь горожан

16-летнему благовещенцу Вадиму требуется помощь. У молодого человека выявили опухоль в печени, и специалисты склоняются к тому, что она злокачественная. Необходима поездка в Москву на операцию. На это требуются средства, которых у многодетной семьи недостаточно.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать молодого человека Галина Викулова, Вадим учится в колледже. Его направили в военкомат на медкомиссию, а там у парня выявили недостаток веса. В поликлинике гастроэнтеролог обнаружила у него опухоль в печени больших размеров – 10 на 13 сантиметров.

Начались дальнейшие обследования, результаты которых склонили медиков к тому, что опухоль у Вадима злокачественная. Парню выделили квоту на операцию в московской клинике. Теперь семья, в которой четверо детей, объявила сбор средств на авиабилеты до Москвы для Вадима и его мамы. Также деньги пойдут на проживание в столице.

По словам матери, госпитализация Вадима запланирована на 3 апреля. Часть денег уже собрана, но женщина затрудняется сказать, сколько именно еще потребуется. «Обо всех средствах, которые придут, я, конечно, отчитаюсь. Если вдруг будут лишние деньги, переведу их в фонды для нуждающихся», – отмечает она.

Связаться по вопросам оказания помощи можно по телефону 8-924-684-88-77 (Галина Викулова).