Благовещенец насмерть придавил неприятеля табуретом

В Благовещенске осудили 41-летнего местного жителя. Мужчина сначала избил горожанина, а затем поставил на него табурет и сел сверху. Это продолжалось долгое время. В результате потерпевший скончался на месте от полученного травматического шока и острой кровопотери.

Преступление было совершено 7 октября 2017 года днем в одной из квартир областного центра. Перед этим мужчины поссорились. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предметов используемых в качестве оружия).

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, защитник обжаловал его в Амурский областной суд.

22 марта 2018 года судебная коллегия по уголовным делам областного суда вынесенный ранее приговор признала законным, обоснованным и справедливым, а жалобу защитника оставила без удовлетворения, сообщает областная прокуратура.