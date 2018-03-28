«Я сражаюсь с великанами» и «Гонка века: кинопремьеры недели

Фото: bsk.mirkino.pro

На этой неделе в Благовещенске стартуют четыре кинопремьеры. Горожане смогут посмотреть фантастический фильм от продюсеров «Гарри Поттера» под названием «Я сражаюсь с великанами», биографический фильм «Гонка века», мелодраму «Полночное солнце» и ужасы «Незнакомцы: жестокие игры».

Я сражаюсь с великанами

Экранизация ограниченной серии комиксов «Я убиваю великанов». Барбара Торсон – особенная, ее уникальный талант – это возможность видеть мир великанов. И этот мир угрожает людям. Барбаре никто не верит, но она единственная, кто может спасти человечество от исчезновения. Она объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Актеры: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд. Режиссер: Андерс Вальтер Хансен.

Гонка века

Британский биографический драматический фильм режиссёра Джеймса Марша, основанный на реальной истории британского яхтсмена-любителя Дональда Кроухёрста, который участвовал в кругосветной гонке. В 1968 году, заложив все свое состояние, он решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

Актеры: Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Колин Фёрт, Марк Гейтисс. Режиссер: Джеймс Марш.

Полночное солнце

Ночами 17-летняя Кэти сочиняет свои красивые песни под гитару, а днем вынуждена скрываться во мраке: её нежная кожа не выносит солнечного света. Но однажды в полночь она знакомится с Чарли, веселым парнем с копной рыжих, как солнце, волос и очаровательной улыбкой. Внезапная и страстная любовь яркой вспышкой озаряет жизнь больной девушки. И теперь ради возлюбленного она готова сгореть в лучах света безумного чувства…

Актеры: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард. Режиссер: Скотт Спир.

Незнакомцы: жестокие игры

Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​

Актеры: Кристина Хендрикс, Бэйли Мэдисон, Мартин Хендерсон, Эмма Белломи. Режиссер: Йоханнес Робертс.

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