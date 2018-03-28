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Благовещенцы отпустили в небо больше сотни белых воздушных шариков (видео)

Благовещенцы отпустили в небо больше сотни белых воздушных шариков (видео)

В Благовещенске больше сотни белых шаров взмыли в небо. В 18 часов горожане отпустили в небо воздушные шарики в память о погибших в Кемерове детях. О флешмобе заранее предупреждали в соцсетях и мессенджерах.

Акцию провели на площади Ленина. Судя по кадрам, почтить память детей пришли десятки горожан. Кто-то держал один шарик, кто-то – сразу несколько. В это же время проезжающие мимо машины начали сигналить. Автомобилистов тоже заранее просили поддержать акцию и на минуту нажать на клаксон, «чтобы город зазвенел».

Следующий аналогичный флешмоб должен состояться там же в 20 часов. В небо снова выпустят белые шарики. Присоединиться к флешмобу могут все желающие, шарики нужно принести с собой.

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#дети #жизнь #память #пожар в Кемерове

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Комментарии
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  • Vишня2

    Vишня2
    1 час назад

    Как множество маленьких звездочек в пямять о трагедии...как множество бисера россыпью...слезки тех неповинных детей

    Микрорайон присоединился. Наблюдала с балкона.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А могли бы перевести денег на спец.счот пострадавших от пожара.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    шарики эффектнее

    показуха рулит

  • Maliko

    Maliko
    18 минут назад

    Вот-вот, лучше бы в помощь пострадавшим...

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