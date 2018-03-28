Благовещенцы отпустили в небо больше сотни белых воздушных шариков (видео)

Акцию провели на площади Ленина. Судя по кадрам, почтить память детей пришли десятки горожан. Кто-то держал один шарик, кто-то – сразу несколько. В это же время проезжающие мимо машины начали сигналить. Автомобилистов тоже заранее просили поддержать акцию и на минуту нажать на клаксон, «чтобы город зазвенел».

Следующий аналогичный флешмоб должен состояться там же в 20 часов. В небо снова выпустят белые шарики. Присоединиться к флешмобу могут все желающие, шарики нужно принести с собой.