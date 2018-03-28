В Приамурье скрывается дезертир из Якутии
Отделение МВД России по Анабарскому району Республики Саха (Якутия) разыскивает Чингиса Слепцова. Его разыскивают по обвинению по части 3 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». В полиции считают, что разыскиваемый находится в Амурской области, сообщает ИА «Sakhapress.ru».
Сотрудники МВД сообщают, что Чингис Артурович Слепцов родился 23 августа 1995 года. Он является уроженцем Анабарского района Якутии. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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