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сегодня, 17:35 0

В Приамурье скрывается дезертир из Якутии

В Приамурье скрывается дезертир из Якутии

Отделение МВД России по Анабарскому району Республики Саха (Якутия) разыскивает Чингиса Слепцова. Его разыскивают по обвинению по части 3 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». В полиции считают, что разыскиваемый находится в Амурской области, сообщает ИА «Sakhapress.ru».

Сотрудники МВД сообщают, что Чингис Артурович Слепцов родился 23 августа 1995 года. Он является уроженцем Анабарского района Якутии. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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