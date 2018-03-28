Благовещенские хористы готовятся к юбилейному концерту

Народный академический хор Городского дома культуры Благовещенска отметит 60-летие. В минувшие выходные артисты дали большой концерт. Проведение юбилейного концерта запланировали на осень.

14 лет подряд коллективом руководит Наталья Воронова. Она продолжает традиции тех, кто создавал хор в 1958 году. В 1986-м хору присвоено звание народного. В его составе более 30 человек, в репертуаре – русские народные, казачьи песни, песни амурских авторов, патриотические, лирические произведения.

Несмотря на «золотой возраст», все артисты являются активными участниками городских культурных мероприятий, конкурсов и фестивалей. Большой юбилейный концерт народного академического хора Городского дома культуры состоится осенью.

«Наши концерты проводятся летом на открытых площадках – на набережной, в Городском парке. Потому что мы, в первую очередь коллектив ГДК, выступаем на площади Ленина, на 9 Мая и на День города», – перечисляет художественный руководитель и дирижер народного академического хора Городского дома культуры Наталья Воронова.