В Благовещенске водитель сбежал с места ДТП

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места ДТП в Благовещенске. Очевидцы сообщают, что авария случилась в районе дома№ 208 по улице Амурской.

Как видно на кадрах, участниками ДТП стали две легковушки. По словам очевидцев, водитель, виновный в аварии, был нетрезв и сбежал с места происшествия.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Она произошла в 12:15. Водитель машины Nissan Primera врезался в стоявшую Mazda Familia. Авто получили механические повреждения, а рулевой Primera покинул место аварии.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность улизнувшего водителя.