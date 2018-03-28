Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:08 0

В Благовещенске водитель сбежал с места ДТП

В Благовещенске водитель сбежал с места ДТП
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места ДТП в Благовещенске. Очевидцы сообщают, что авария случилась в районе дома№ 208 по улице Амурской.

Как видно на кадрах, участниками ДТП стали две легковушки. По словам очевидцев, водитель, виновный в аварии, был нетрезв и сбежал с места происшествия.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт аварии. Она произошла в 12:15. Водитель машины Nissan Primera врезался в стоявшую Mazda Familia. Авто получили механические повреждения, а рулевой Primera покинул место аварии.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность улизнувшего водителя.

Просмотров всего: 195

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Поезда в Амурской области привели в готовность к тушениям пожаров
Общество

В Приамурье количество ночных осадков превысило месячную норму в два раза
Общество

Благовещенец возмутился, что Калининский переезд «встал колом» из-за поезда (видео)
Происшествия

В Амурской области восстанавливают оборванные ветром линии электропередачи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь