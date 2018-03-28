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сегодня, 17:03 0

Поезда в Амурской области привели в готовность к тушениям пожаров

Поезда в Амурской области привели в готовность к тушениям пожаров
Фото: railway.kanaries.ru

Шестнадцать пожарных поездов ЗабЖД находятся в постоянной готовности в преддверии наступления пожароопасного периода. Из них девять дислоцированы в Забайкальском крае и семь в Амурской области.

Пожарные поезда в полном объеме укомплектованы специальной техникой, пожарно-техническим вооружением, огнетушащими веществами, снаряжением и современными средствами связи, а также системами ГЛОНАСС/GPS.

В настоящее время на полигоне обслуживания ЗабЖД силами ведомственной охраны и Забайкальской дирекции инфраструктуры проводятся работы по пожарно-техническому обследованию полосы отвода и объектов инфраструктуры дороги, организовано взаимодействие с региональными органами власти и территориальными структурами МЧС.

В 2017 году пожарные поезда совершили 27 выездов для оказания помощи МЧС в ликвидации возгораний в Забайкальском крае и Амурской области.

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#МЧС #пожары #транспорт

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