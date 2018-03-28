33 миллиона рублей получили родственники умерших пенсионеров-амурчан

В 2017 году Пенсионный фонд выплатил правопреемникам умерших амурчан 33 миллиона рублей. А с 2008 года – общие выплаты превышают 236 миллионов. В 2018 году за выплатой средств пенсионных накоплений уже обратились 110 правопреемников.

Пенсионные накопления – это особая часть средств, учтенных на пенсионном счете. Начиная с 2002 года, они формировались у мужчин 1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе, а с 2005 года – у граждан 1967 года рождения и моложе. Накопительную пенсию можно получить при достижении пенсионного возраста. Сегодня большинство выходящих на пенсию, получают все накопления за один раз. Некоторые суммы довольно велики – по 100 тысяч рублей и выше.

Однако, если обладатель накоплений преждевременно уходит из жизни, то средства получают правопреемники в порядке общего наследования в равных долях – наследники первой очереди – супруг, дети, родители; второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки.

Законом введено право граждан при жизни определять получателей средств пенсионных накоплений по заявлению о распределении. Ими могут быть даже не родственники, хотя чаще завещатели указывают своих детей. Правопреемники могут получить накопления при условии обращения за ними в течение шести месяцев со дня смерти обладателя накоплений. Если срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.

Средства материнского капитала, переведенные на накопительную пенсию, в общую выплатную массу не попадают, а переходят правопреемникам владельца сертификата. Чаще это супруг либо дети, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Амурской области.