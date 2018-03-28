В Приамурье количество ночных осадков превысило месячную норму в два раза

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Минувшей ночью в двух населенных пунктах Амурской области количество выпавших осадков превысило месячную норму в два раза. Речь идет о Завитинске и Пояркове, где осадки были наиболее обильными. В Благовещенске зафиксировали превышение декадной нормы.

В Завитинске в ночь на 28 марта выпало 22 миллиметра осадков, а в Пояркове – 18 миллиметров. Тогда как норма за целый месяц для них считается 12 и 9 миллиметров соответственно. В областном центре 7 миллиметров ночных осадков перешагнули декадную или 10-дневную норму – 5 миллиметров. До месячной нормы в 10 миллиметров Благовещенску немного не хватило.

До полуночи 27 марта в двух районах области – Архаринском и Бурейском – были грозы.

«Мы накануне дали штормовое предупреждение – это комплекс метеорологических явлений, которые в совокупности дают опасное явление. В южных районах ожидались осадки, местами сильные, усиление ветра до 18-23 метров в секунду и отложения мокрого снега. Наше штормовое оправдалась: в южных районах по всей территории были осадки слабые и умеренные, в Михайловском и Завитинском районах местами сильные. На большей части территории области ветер усилился до 12-22 метров в секунду: 22 метра в секунду было в Благовещенске, максимальный порыв, и отложения мокрого снега в Завитинске и в Саскале Шимановского района», – рассказал дежурный синоптик Амурского гидрометцентра.

По поводу осадков специалист объяснил, что в течение переходного сезона – в марте и апреле – они могут менять форму в зависимости от температуры воздуха. При положительных температурах – это дождь, при температурах около нуля – мокрый снег, а при отрицательных температурах, особенно в вечерние и ночные часы – снег.

Ночная стихия оставила некоторых амурчан без света из-за обрывов на линиях электропередачи. Работам по восстановлению, по словам энергетиков, мешали порывы ветра.