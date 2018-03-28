Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: хозяйка казачьей лавки и ателье из Владивостока

29 марта в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я тАк дУмаю!». В гости к ведущим придет хозяйка казачьей лавки и ателье «Аксинья» Елена Корнилова (г. Владивосток). Гостья расскажет том, что привело ее в Благовещенск, как и почему она стала заниматься одеждой и реквизитом казаков.

Программа выйдет сразу после новостей в 08:00. Ведущие эфира – Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир: с 7:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир: с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир: с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.