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сегодня, 16:22 0

Благовещенец возмутился, что Калининский переезд «встал колом» из-за поезда (видео)

Благовещенец возмутился, что Калининский переезд «встал колом» из-за поезда (видео)

Житель Благовещенска возмутился в социальных сетях тому, что утром 28 марта в областном центре возник транспортный затор на Калининском переезде. Причиной стал ехавший поезд.

«Вот так выполняется распоряжение властей, нарушаются приказы. В час пик едет поезд. Время 07:34. Калининский переезд встал колом», – отмечает мужчина.

На эту информацию отреагировали в министерстве транспорта и строительства Амурской области. Там пояснили, что соответствующий вопрос был решен еще в ноябре 2017 года: поезда через переезды по улицам Калинина и Мухина в утренние часы пик с 07:00 до 08:30 ходить не должны.

Министерство обратилось за разъяснением ситуации к руководству станции «Благовещенск». Начальник станции пояснил, что причиной стала несогласованность действий маневровых диспетчеров станции Благовещенск и ОАО «Благовещенское ППЖТ».

«Работники станции Благовещенск и ОАО "Благовещенское ППЖТ", выполняя плановые мероприятия по обеспечению бесперебойной работы Благовещенской ТЭЦ, не учли сложные погодные условия 28.03.2018 года. В связи с обледенением рельсов и стрелочных переводов движение маневровых составом производилось с уменьшенной скоростью, что и привело к поздней выводке вагонов с путей Благовещенской ТЭЦ», – пишет пресс-служба министерства транспорта и строительства региона.

Как отмечается, виновные будут привлечены к ответственности.

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#транспорт

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