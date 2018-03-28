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сегодня, 16:16 0

В Амурской области восстанавливают оборванные ветром линии электропередачи

В Амурской области восстанавливают оборванные ветром линии электропередачи
Фото: nova.bg

«Амурские электрические сети» продолжают аварийно-восстановительные работы в Амурской области. Ночью из-за сильного шквалистого ветра произошло 158 отключений в электросетях. Работе по восстановлению по-прежнему мешают порывы ветра, местами до 20 метров в секунду.

Специалисты полностью завершили аварийно-восстановительные работы в Свободненском и Серышевском районах. В Белогорском, Ромненском, Ивановском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском районах работы продолжаются. Бригады осматривают воздушные линии, меняют изоляторы, снимают провода с веток, подвешивают оборванные провода.

В настоящее время объем отключения составляет 8,7 мегавольта, тогда как на утро объем составлял 15,5 мегавольта. С 8:00 до 12:00 оперативные бригады ввели в работу 23 линии электропередачи, 64 линии еще в ремонте.

На аварийно-восстановительных работах задействовано 56 бригад: 198 человек, 73 единицы техники. Вызваны дополнительные диспетчеры, которые организуют и контролируют все работы на электросетях. Бригада из Свободненского района была направлена в помощь коллегам из Белогорского района, а бригады из Благовещенского района направлены в Тамбовский район, сообщает пресс-служба ДРСК.

Между тем в редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители села Петропавловка Ивановского района, у которых нет электричества с двух часов ночи. Обесточен не весь населенный пункт, но проблема в том, что без света остались оба имеющихся в Петропавловке магазина. И жители села не могут купить необходимые продукты.

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#природа #происшествия #энергетика

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