МЧС: останки всех без вести пропавших при пожаре в Кемерове найдены

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«Пропавших без вести, по нашим данным, нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», – сказал он.

Однако, пишет «Коммерсант», несмотря на сегодняшнее заявление господина Аксенова, в правоохранительные органы переданы заявления о пропаже 67 человек, родственники сообщали о 85 пропавших без вести.

По словам Аксенова, в результате пожара в ТРЦ погибли 64 человека. «Останки 64 погибших переданы Следственному комитету», – сказал замглавы МЧС, уточнив, что на данный момент опознаны 27 человек.

Он также добавил, что дополнительная экспертиза требуется по телам шести погибших, сообщает ТАСС.

27 марта в Кемерове прошел многочисленный митинг. Пришедшие озвучили основные требования к властям: раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных, отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.

За двое суток на благотворительный счет помощи семьям пострадавших от пожара в «Зимней вишне» поступило более 192 миллионов рублей, сообщает региональная администрация.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, среди жертв трагедии 41 ребенок.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.