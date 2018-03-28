Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:09 9

Благовещенец обманул телефонного мошенника

Благовещенец обманул телефонного мошенника
Фото: kurgan.ru

Бдительный благовещенец не поддался на уловки мошенника. Когда тот позвонил мужчине, представился его знакомым и попросил перевести деньги, горожанин решил проверить информацию.

Жителю Благовещенска с неизвестного номера позвонил мужчина и сказал, что едет из Приморского края в Благовещенск. Амурчанину показалось, что это его знакомый из Хабаровска. Звонивший подтвердил это и положил трубку. Позже он вновь позвонил и сказал, что попал в неприятную ситуацию, выйти из которой ему поможет сумма 50 000 рублей. Злоумышленник предложил перевести деньги на банковскую карту. Вместо этого благовещенец позвонил приятелю из Хабаровска и выяснил, что неприятностей у него не было.

Тогда благовещенец обратился в полицию и заявил, что неизвестные обманным путем пытались похитить у него деньги. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Если вам по телефону сообщают о неприятностях с вашими родными и близкими, не поддавайтесь требованиям звонившего. Обязательно перезвоните родным и лично убедитесь, все ли с ними в порядке. Ни в коем случае не переводите неизвестным людям деньги, не сообщайте реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные. О фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию», – напоминают полицейские.

Просмотров всего: 1381

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске водитель сбежал с места ДТП
Общество

В Приамурье количество ночных осадков превысило месячную норму в два раза
Происшествия

В Амурской области восстанавливают оборванные ветром линии электропередачи
Происшествия

МЧС: останки всех без вести пропавших при пожаре в Кемерове найдены
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    А полиция сказала "вас же не обманули, вот и топай отсюда, некогда нам всякой хренью заниматься", примерно так. )))

  • dikan

    dikan
    1 час назад



    Благовещенец обманул телефонного мошенника



    Прочитав заголовок приготовился с удовольствием прочитать как благовещенец "обул" "обувателя".

    В итоге, так и не понял, в чем же благовещенец обманул мошенника? В том что не перевел деньги?

    EvgenZ

    А полиция сказала "вас же не обманули, вот и топай отсюда, некогда нам всякой хренью заниматься", примерно так. )))



    С вероятностью 99,9% так и было. Плавали, знаем.

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    Похоже, заголовок, мягко выражаясь, вводит читателей в заблуждение.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    52 минуты назад

    Эм... В чем обманул то?

  • Это да 64

    Это да 64
    52 минуты назад

    Благовещенец обманул Амур.инфо. Так как то лучше.

  • ну вот

    ну вот
    48 минут назад

    пообещал наверно перевести бабки, а сам в ментовку метнулся, ну

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    46 минут назад

    ну вотпообещал наверно перевести бабки, а сам в ментовку метнулся, ну


    Ух какой коварный тип. Жестоко обманул.

  • dikan

    dikan
    42 минуты назад

    Предлагаю открыть сбор средств в помощь пострадавшему от действий коварного благовещенца.

  • ну вот

    ну вот
    36 минут назад

    MbIcли вcлyx

    ну вотпообещал наверно перевести бабки, а сам в ментовку метнулся, ну


    Ух какой коварный тип. Жестоко обманул.


    хитрый чувак, ну

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь