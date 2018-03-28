Благовещенец обманул телефонного мошенника

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Бдительный благовещенец не поддался на уловки мошенника. Когда тот позвонил мужчине, представился его знакомым и попросил перевести деньги, горожанин решил проверить информацию.

Жителю Благовещенска с неизвестного номера позвонил мужчина и сказал, что едет из Приморского края в Благовещенск. Амурчанину показалось, что это его знакомый из Хабаровска. Звонивший подтвердил это и положил трубку. Позже он вновь позвонил и сказал, что попал в неприятную ситуацию, выйти из которой ему поможет сумма 50 000 рублей. Злоумышленник предложил перевести деньги на банковскую карту. Вместо этого благовещенец позвонил приятелю из Хабаровска и выяснил, что неприятностей у него не было.

Тогда благовещенец обратился в полицию и заявил, что неизвестные обманным путем пытались похитить у него деньги. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Если вам по телефону сообщают о неприятностях с вашими родными и близкими, не поддавайтесь требованиям звонившего. Обязательно перезвоните родным и лично убедитесь, все ли с ними в порядке. Ни в коем случае не переводите неизвестным людям деньги, не сообщайте реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные. О фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию», – напоминают полицейские.