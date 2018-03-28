Дело благовещенца, обвиняемого в убийстве бывшей жены, передано в суд

Прокурор Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего амурчанина. Его обвиняют в том, что он убил бывшую жену, которая не желала с ним жить. Обвиняемый подкараулил женщину в детском саду, куда та водила ребенка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», между бывшими супругами была ссора. 22 ноября 2017 года обвиняемый угрожал женщине убийством. 27 ноября 2017 года около 11 часов в тамбуре здания детского сада обвиняемый нанес женщине не менее 24 ударов ножом в грудь. С проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и повреждением внутренних органов ее доставили в больницу, где она скончалась 8 декабря. У погибшей остался маленький ребенок, отцом которого является обвиняемый.

Во вторник, 27 марта 2018 года, уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой города Благовещенска направлено в суд. За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.