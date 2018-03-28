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В Амурской области закрыли три ледовые переправы

В Амурской области закрыли три ледовые переправы
Фото: 55.mchs.gov.ru

В Амурской области прекратили работу сразу три ледовые переправы. Одна из них находится в Зейском районе, ещё две – в Шимановском районе. Их закрыли во вторник, 27 марта.

В Зейском районе на реке Деп закрыта переправа, расположенная в районе 72-го километра трассы между поселками Юбилейный и Октябрьский. В Шимановском районе на реке Зее прекратили работу две ледовые переправы: автодорога, соединяющая правый и левый берега села Чагоян, вторая – между населенными пунктами Ураловка и Кухтерин Луг.

Выходить на лед пока можно на Бурейском водохранилище и на четырех ледовых переправах. В Селемджинском районе: через реку Селемджу между поселками Коболдо и Огоджа. В Мазановском районе: на реке Селемдже, автодорога сообщением Введеновка – Февральск – Экимчан и на подъезде к поселку Ивановский, с 1 по 11 километр. В Тындинском районе действует переправа на реке Нюкже на автодороге Усть-Нюкжа – Юктали. В Зейском районе – на реке Гилюй по автодороге между поселками Золотая Гора и Береговой.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает амурчанам о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам. «Выезжать на лед на несанкционированных ледовых переправах очень опасно», – предупреждают в ведомстве.

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#МЧС

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