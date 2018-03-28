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сегодня, 15:29 0

В Приамурье прокуратура настояла на блокировке сайтов с опасной информацией

В Приамурье прокуратура настояла на блокировке сайтов с опасной информацией
Фото: akit.ru

В Приамурье суд по заявлению прокурора признал информацию, размещенную на нескольких интернет-сайтах, запрещенной в России. Ресурсы рассказывают об опасном для жизни и здоровья жиросжигателе DNP.

Так, сотрудники прокуратуры Сковородинского района проводили мониторинг интернет-ресурсов. Они обнаружили сайты, содержащие информацию о приобретении жиросжигателя DNP, изготовлении его в домашних условиях. Также там были отзывы и рекомендации о применении жиросжигателя.

DNP является опасным для жизни и здоровья, он содержит химические вещества, не разрешенные к обороту в России, сообщает прокуратура Амурской области. По данному факту прокурор Сковородинского района направил в районный суд заявление о признании этой информации запрещенной в РФ. 22 марта Сковородинский районный суд полностью удовлетворил исковые требования.

Суд, в свою очередь, направил копию решения в Роскомнадзор – для внесения этих сайтов в перечень запрещенных в стране. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры Сковородинского района.

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#закон #интернет

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