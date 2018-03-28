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Тепло и сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 29 марта

Тепло и сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 29 марта

В Амурской области 29 марта установится переменная облачность, местами по северо-востоку пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью в отдельных районах ожидается туман.

Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура ночью понизится до 4…9 градусов мороза, по северу при прояснении будет минус 14…19. Днем термометры покажут плюс 5…10 градусов, по северу местами – от нуля до 5 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6 градусов, днём – плюс 8…10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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