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28марта
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сегодня, 15:06 0

В Свободном горел дом, в котором находились дети (видео)

В Свободном горел дом, в котором находились дети (видео)

Вечером 27 марта в Свободном загорелся двухквартирный деревянный дом с печным отоплением. О возгорании на улице Междулитейной пожарные узнали в 16:31. На момент их прибытия крыша дома горела открытым пламенем по всей площади.

Видео: https://www.instagram.com/mreporter_blg/

Как сообщают в соцсетях, перед пожаром в доме находилось двое взрослых и четверо детей. Когда люди заметили дым, женщина спасала детей через оконный проем, а мужчина пытался потушить огонь самостоятельно. Автор видео, появившегося в интернете, сообщает, что в пожаре сгорела собака.

В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что и взрослые, и дети, находившиеся в доме к моменту прибытия пожарных, эвакуировались самостоятельно.

Сейчас выясняются причины возникновения пожара.

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#дети #пожары #происшествия #Свободный

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