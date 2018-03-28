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сегодня, 15:05 0

Амурчанин похитил телевизор и телефон, представившись полицейским

Амурчанин похитил телевизор и телефон, представившись полицейским
Фото: leftfront.org

Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Белогорского района. Мужчина обокрал граждан, проникнув в дом под видом сотрудника полиции. За это его приговорили к колонии строгого режима.

Преступление было совершено в селе Поляное Белогорского района в сентябре 2017 года. Злоумышленник сумел обмануть жителей одного из домов по улице Луговой. Он представился полицейским и сообщил гражданам, что идут поиски похищенного телевизора. Мошенник попросил показать документы на жидкокристаллический телевизор, который имелся в доме, для сверки серийного номера.

Хозяева жилища поверили преступнику. Тот заявил, что номера не совпадают и имеются основания полагать, что вещь ворованная. В итоге он завладел как телевизором, так и мобильником одного из хозяев – якобы сотовый тоже был украден. Причиненный ущерб составил в общей сложности 28 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он заблаговременно возместил материальный и моральный ущерб.

С учетом имеющегося рецидива суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Белогорского городского суда.

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#криминал #происшествия

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