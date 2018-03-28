Амурчанам предлагают выпустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерове детях

Фото: densegodnya.ru

Амурчане получают приглашение на флешмоб, посвященный памяти погибших при пожаре в Кемерове. В мессенджерах и социальных сетях людям предлагают выпустить в небо белые шарики и нажать на автомобильные клаксоны.

«Сегодня в 18:00 выпускаем в небо по одному белому шару в память по погибших детях в Кемерове» – сообщение такого содержания получают многие жители Приамурья. Точное место проведения флешмоба не указывается. Судя по всему, участники могут сделать это в любом месте по своему усмотрению.

В 19:00 планируется минута молчания в память о погибших. И в это же время – ровно в 19:00 – автомобилистов просят на минуту нажать на клаксон, «чтобы город зазвенел». По сведениям городской администрации, к акции уже решили присоединиться коллектив ОКЦ на площади около здания центра, несколько благовещенских школ – № 5, 11, 22, 27 – во дворах своих учреждений. А на площади Ленина в 18:00 участие во флешмобе примут учащиеся 6-го лицея и участники одного из студотрядов.

По другим сообщениям, присоединиться к флешмобу с выпуском шаров на площади Ленина и автомобильными сигналами предлагают двумя часами позже – в 20:00. Автор сообщения – молодая мама из Благовещенска Александра Медведева.

«Я сама недавно стала мамой и, когда узнала об этой трагедии, всю ночь проплакала. И ничего не могу с собой поделать: у меня в голове такая галочка, что мне нужно что-то сделать. Позвонила своему знакомому в МЧС, так как хотела запустить фонари с огоньком, но он мне сказал, что это запрещено. Потом мне скинули эти рассылки по поводу шести часов, но мы так с друзьями подумали, что там ни места точного нет, никакой конкретики. То же самое, что я выйду из подъезда, выпущу шарик, посигналю и все, а хочется, чтобы было массвово, чтобы получилось, как облако из этих шаров», – рассказала Александра.

Девушка предлагает всем желающим собраться напротив здания областного правительства в 19:45 и ровно в 20:00 начать сигналить, запустить в небо белые шары, которые нужно принести с собой. Если шаров белого цвета не найдется, можно принести любого цвета, добавила горожанка.

Ранее амурчане уже получали сообщения с предложением включить клаксоны в машинах 3 апреля, на 9-й день после трагедии в Кемерове.

Акции в память о погибших кемеровчанах уже прошли во многих городах России 27 марта. В некоторых СМИ озвучивается мнение, что пользы будет больше, если вместо покупки гелиевых шаров все участники перечислят эти деньги семьям погибших и пострадавших. Кроме того, высказывается мнение, что акция – не что иное, как успешный коммерческий ход продавцов воздушных шаров, которые пытаются заработать на трагедии.

В Благовещенске почтить память погибших во время страшного пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре Кемерова, можно на площади Ленина. Импровизированный мемориал, который возник по инициативе благовещенского волонтера после трагедии, по-прежнему остается местом паломничества горожан – они второй день несут сюда цветы и игрушки.

Ранее акцию памяти о погибших в Кемерове поддержали в нескольких городах Приамурья. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура.