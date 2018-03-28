Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 3

Амурчанам предлагают выпустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерове детях

Амурчанам предлагают выпустить в небо белые шары в память о погибших в Кемерове детях
Фото: densegodnya.ru

Амурчане получают приглашение на флешмоб, посвященный памяти погибших при пожаре в Кемерове. В мессенджерах и социальных сетях людям предлагают выпустить в небо белые шарики и нажать на автомобильные клаксоны.

«Сегодня в 18:00 выпускаем в небо по одному белому шару в память по погибших детях в Кемерове» – сообщение такого содержания получают многие жители Приамурья. Точное место проведения флешмоба не указывается. Судя по всему, участники могут сделать это в любом месте по своему усмотрению.

В 19:00 планируется минута молчания в память о погибших. И в это же время – ровно в 19:00 – автомобилистов просят на минуту нажать на клаксон, «чтобы город зазвенел». По сведениям городской администрации, к акции уже решили присоединиться коллектив ОКЦ на площади около здания центра, несколько благовещенских школ – № 5, 11, 22, 27 – во дворах своих учреждений. А на площади Ленина в 18:00 участие во флешмобе примут учащиеся 6-го лицея и участники одного из студотрядов.

По другим сообщениям, присоединиться к флешмобу с выпуском шаров на площади Ленина и автомобильными сигналами предлагают двумя часами позже – в 20:00. Автор сообщения – молодая мама из Благовещенска Александра Медведева.

«Я сама недавно стала мамой и, когда узнала об этой трагедии, всю ночь проплакала. И ничего не могу с собой поделать: у меня в голове такая галочка, что мне нужно что-то сделать. Позвонила своему знакомому в МЧС, так как хотела запустить фонари с огоньком, но он мне сказал, что это запрещено. Потом мне скинули эти рассылки по поводу шести часов, но мы так с друзьями подумали, что там ни места точного нет, никакой конкретики. То же самое, что я выйду из подъезда, выпущу шарик, посигналю и все, а хочется, чтобы было массвово, чтобы получилось, как облако из этих шаров», – рассказала Александра.

Девушка предлагает всем желающим собраться напротив здания областного правительства в 19:45 и ровно в 20:00 начать сигналить, запустить в небо белые шары, которые нужно принести с собой. Если шаров белого цвета не найдется, можно принести любого цвета, добавила горожанка.

Ранее амурчане уже получали сообщения с предложением включить клаксоны в машинах 3 апреля, на 9-й день после трагедии в Кемерове.

Акции в память о погибших кемеровчанах уже прошли во многих городах России 27 марта. В некоторых СМИ озвучивается мнение, что пользы будет больше, если вместо покупки гелиевых шаров все участники перечислят эти деньги семьям погибших и пострадавших. Кроме того, высказывается мнение, что акция – не что иное, как успешный коммерческий ход продавцов воздушных шаров, которые пытаются заработать на трагедии.

В Благовещенске почтить память погибших во время страшного пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре Кемерова, можно на площади Ленина. Импровизированный мемориал, который возник по инициативе благовещенского волонтера после трагедии, по-прежнему остается местом паломничества горожан – они второй день несут сюда цветы и игрушки.

Ранее акцию памяти о погибших в Кемерове поддержали в нескольких городах Приамурья. Среда, 28 марта, объявлена днем общенационального траура.

Просмотров всего: 1095

#дети #жизнь #память #пожар в Кемерове #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске водитель сбежал с места ДТП
Общество

Поезда в Амурской области привели в готовность к тушениям пожаров
Общество

В Приамурье количество ночных осадков превысило месячную норму в два раза
Происшествия

В Амурской области восстанавливают оборванные ветром линии электропередачи
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    а давайте в память о детях уберем мусор с улиц, чтобы не дай бог тоже не загорелся, не?

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    Пит-стоп

    а давайте в память о детях уберем мусор с улиц, чтобы не дай бог тоже не загорелся, не?



    лютобешено плюсую

  • Tramp11

    Tramp11
    1 час назад

    шары в 20-00

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь