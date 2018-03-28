В Приамурье пожарные помогли фельдшеру добраться к пациенту сквозь непогоду

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Белогорские пожарные пришли на помощь работнику скорой помощи. Они помогли фельдшеру доехать до пациента, который нуждался в помощи. Автомобиль скорой не мог добраться в пункт назначения из-за непогоды.

28 марта в 04:40 в пожарно-спасательную часть Белогорска обратились работники скорой медицинской помощи. Они попросили доставить фельдшера в село Лукьяновка Белогорского района. Жителю села необходимо было оказать срочную медицинскую помощь.

Из-за циклона в Приамурье на дорогах образовалась гололедица, дул сильный ветер, и автомобиль скорой не мог двигаться по трассе.

Пожарные доставили фельдшера в Лукьновку на автомобиле высокой проходимости «Урал», и медработник оказал помощь пациенту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.