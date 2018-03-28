Трое лучших амурских школьников-чтецов поедут в «Артек»

В пятницу, 30 марта, в Благовещенске состоится областной финал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем примут участие 28 школьников – победителей отборочных этапов конкурса. Трое лучших участников получат путевки в лагерь «Артек» на завершающий этап.

Областной этап «Живой классики» пройдет в Амурском областном институте развития образования. В состав жюри входят журналисты Павел Савинкин и Анна Краснобаева, режиссер театра «Демиурги» Алексей Плахонин, мастер сцены Амурского областного театра драмы Марина Щекина, старший преподаватель областного института развития образования Диана Юркова.

В конкурсе участвуют ребята 10-17 лет. Им нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу.

«Цель конкурса – создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников "Живой классики", детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей», – рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В этом году во всех субъектах РФ впервые были запущены онлайн-отборы. Ребята, которые раньше не могли заявить о себе, потому что их школы не организуют первый отборочный тур, в 2018 году присоединились к конкурсу заочно – они загрузили видео в интернет.

Конкурс «Живая классика» появился семь лет назад в Санкт-Петербурге. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах России при поддержке Минобра и Минкульта, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.