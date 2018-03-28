У маленького благовещенца почти два года держится температура выше 38 градусов

Трехлетний благовещенец Максим Румак почти два года живет с высокой температурой, которая практически не опускается ниже 38 градусов. По словам мамы мальчика, они обошли многих врачей и в Приамурье, и на Западе страны, но причину так и не нашли. Семью готовы принять в корейской клинике и выставили счет в 8 000 долларов.

Маленькому благовещенцу Максиму Румаку 3 года. И почти два из них он живет с высокой температурой тела – градусник редко показывает цифру ниже 38 градусов. По словам мамы, в течение дня показатели колеблются: то опускаются чуть ниже, то ртутный столбик приближается к отметке 39. С июня 2016 года нормальной температуры у Максима не было ни разу.

«Нормальной температуры 36,6 градуса у него не было ни разу. Пару раз было 37,3, так это было такое счастье. Были кризы до 40,2 в больнице, необъяснимые вообще ничем. А с июня 2016 года ребенок живет с высокой температурой 38 и 38,5 круглосуточно. Она ничем не сбивается, врачи в городе и области проводили консилиум и не могут понять, в чем дело», – рассказала Елена Румак, мама мальчика.

Многочисленные обследования ничего не выявили: анализы воспаление и инфекции не показывают, пункции исключили онкологию. «Лихорадка неясного генеза» – такой диагноз ставят ребенку. Дело осложняется тем, что у Максима с рождения есть и другой диагноз – ДЦП. Мальчик самостоятельно не передвигается, у него задержка психоречевого развития.

«У нас ДЦП тоже под вопросом. Подозревали и генетическое заболевание, потому что в картину ДЦП он не вписывается, вы же видите, что не выглядит он как больной ДЦП. Исследования показали, что серьезных поражений мозга у него нет, но почему-то он не ползает, не ходит и не говорит. Поэтому нам нужно большое серьезное обследование.

Но несколько клиник уже отказались нас принять. В московском центре Рогачева отказали в госпитализации, отказ пришел и из института мозга Санкт-Петербурга, пришел отказ из института Бехтерева – не хотят брать, потому что не понимают что с ребенком. Я билась очень долго, в разные клиники отсылала, и мне обидно, что российская медицина не может помочь ребенку ничем», – рассказала расстроенная Елена.

Принять Максима на обследование и лечение не захотели и две клиники в Китае. Положительный ответ пришел только из Южной Кореи. Вместе с дорогой и проживанием нужно собрать 8 000 долларов – сумма для семьи неподъемная. Для сбора средств пробуют подключить волонтеров, но средства нужны как можно скорее – постоянная температура физически изматывает малыша.

«В клинике сказали, что могут помочь выявить причину температуры, потому что ребенку с ней жить очень тяжело. Сами представьте, вспомните себя с температурой 38-38,5 – он вялый, сонливый, ему тяжело быть активным, и, когда температура опускается ниже 38, видно, что ему намного легче», – поделилась мама Максима.

Для тех, кто хочет помочь семье и перечислить средства на обследование в клинике, Амур.инфо публикует данные.

Карта Сбербанка: 40817810703002023648.

Телефон, который привязан к счету: 8-914-380-0131.

Получатель Румак Елена Аркадьевна (мама Максима).