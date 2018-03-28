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сегодня, 13:33 0

«Амурская авиабаза» заявила о готовности к пожароопасному периоду

«Амурская авиабаза» заявила о готовности к пожароопасному периоду
Фото: LightAvia.ru

«Амурская авиабаза» полностью готова к наступлению пожароопасного периода: численность парашютно-десантной пожарной службы увеличена на 22 человека и теперь укомплектована на 100 % (115 человек). К работе подготовлены четыре самолета и два вертолета.

Для выполнения лесоавиационных работ подготовлено два самолёта ТВС-2, два самолёта Ан-2 и два вертолёта Ми-8. Для них создан запас авиационного топлива в количестве 280,5 тонны. Этот авиационный парк позволит организовать своевременное обнаружение и оперативное тушение лесных пожаров на малых площадях.

Все группы пожаротушения оснащены необходимой спецодеждой, средствами пожаротушения, таборным имуществом и средствами связи. Во всех структурных подразделениях провели теоретические занятия по методам тушения лесных пожаров, а также практические занятия по прохождению огневой полосы.

В феврале десантники прошли необходимую учебу: специалисты провели воздушную тренировку по спускам с вертолета Ми-8 и десантирования с парашютом с самолета ТВС-2. Все работники успешно сдали зачеты. В марте также были организованы учебные курсы.

Все проведенные мероприятия позволят пройти весенний пик горимости в плановом режиме, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары #транспорт

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