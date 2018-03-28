Содержание бани в амурском селе оценили в 1,5 миллиона рублей ежегодно

Фото: belraion.ru

В селе Возжаевка Белогорского района 21 марта закрылась на ремонт муниципальная баня. На содержание объекта каждый год уходит 1,5 миллиона рублей. Власти говорят о том, что баня убыточна, и эти деньги можно было бы тратить более рационально.

Находится баня по адресу: улица Гагарина, 35а. Услуги «помывочной» стоят для населения недорого – 150 рублей за одно посещение, тогда как, к примеру, в Белогорске – 170-200 рублей. Дети до 7 лет моются здесь бесплатно. Подросткам в возрасте от 7 до 14 лет посещение обходится в 70 рублей. За год баню посещают 480 человек.

Между тем, по информации Возжаевского сельсовета, себестоимость услуги в расчете на одного посетителя составляет 800 рублей.

Функционирует баня за счет электроэнергии, которая идет на отопление и нагрев горячей воды, освещение. Среди других трат – покупка дров и угля для работы парных, холодное водоснабжение, водоотведение, зарплата работников. В целом в год и получается более 1,5 миллиона рублей, тогда как доход от работы бани не превышает 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

Баня будет закрыта на ремонт два месяца. За это время в ней проведут модернизацию котла отопления и нагрева горячей воды.

Возжаевский сельсовет серьезно рассматривает вариант сдачи помещений бани в аренду.

«На данный период времени готовится документация о проведении открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, – говорит глава Возжаевского сельсовета Сергей Огарь. – Определенное время займет юридическая проработка этого вопроса. Для нас важно создать механизм, при котором услуги бани будут экономически оправданы. Нет, конечно, полной потребности в данной услуге. На сегодняшний день баня загружена всего на 30-40 %. А расход идет в полном объеме, поэтому баня – убыточна».

Пресс-служба администрации Белогорского района приводит цифры, касающиеся работы бани. Так, население Возжаевки составляет около 5 тысяч человек. Еженедельно баню посещают в среднем 40 человек, а это 0,8 % от всего населения села. Чтобы окупить расходы на баню, необходимо, чтобы в неделю ее посещало не менее 300 человек, или 6 % населения Возжаевки.

На 1,5 миллиона рублей, в которые ежегодно обходится содержание бани, можно было бы установить светильники на улицах Вокзальной и Новой, в районе школы, расположенной в микрорайоне Поляна. А также благоустроить дорогу, которая соединяет между собой микрорайоны Кирзавод и Гарнизон.