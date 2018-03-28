Гендиректор «Зимней вишни» в Кемерове: это был поджог
28 марта суд должен избрать меру пресечения для задержанной Надежды Судденок – гендиректора сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня». Но она отрицает свою вину в произошедшем и говорит, что центр подожгли.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин, находящийся сейчас в Кемерове, сообщил, что двери кинотеатров на четвертом этаже «Зимней вишни» были заблокированы для того, чтобы на сеанс не пробирались безбилетники.
Но Надежда Судденок отрицает это. «Никогда двери в наших кинотеатрах не закрывались. (...) Как дети оказались заперты в залах? Если только какая-то техническая неисправность, потому что были автоматические, магнитные замки, больше у меня версий никаких нет», – цитируют ее «Вести.ру».
«Сотрудник детского центра, которая работала в момент пожара на аттракционе и которую я опрашивала лично, сказала, что услышала хлопок и увидела столб огня. Это поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так заполыхать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление, а тут столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог», — заявила гендиректор «Зимней вишни».
Она рассказала о молодых людях, которые, по ее словам, осаждали торговый центр в последний месяц, так что в дело даже пришлось вмешаться полиции.
«Я утверждаю и со всей ответственностью заявляю, что в последний месяц мы стали отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями — отбирали карты и деньги, заставляли проводить их бесплатно на аттракционы. Это люди больших группировок, я лично, когда спокойно договаривалась, когда не могла договориться – вызывала милицию, когда были основания – нецензурная брань, агрессия. Эти подростки были разных национальностей разного возраста, но все совершеннолетние, человек семь-восемь», – назвала первых подозреваемых в поджоге Надежда.
На обнародованных кадрах с камеры наблюдения видно, что пожар вспыхнул рядом с батутным центром, причем пламя моментально добралось до потолка, а черный едкий дым сразу заполнил пространство – видимость стала нулевой.
Фото: www.gazeta.ru
Гендиректор ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок была задержана 26 марта, на следующий день после пожара, в котором погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе дети. Позже срок ее задержания продлили до позднего вечера 29 марта. Мера пресечения, по предварительной информации, должна быть ей вынесена 28 марта, в день общенационального траура.
Всего по уголовному делу (ст. 109, 219 и 238 УК РФ) задержано пять человек, в том числе охранник центра, который, как утверждается, при срабатывании пожарной сигнализации отключил ее. Поэтому в ТРЦ не было звукового сообщения о пожаре. Но позже появилась информация о том, что ряд сотрудников ЧОП отмечал, что после ложных срабатываний 19 и 22 марта пожарная сигнализация и вовсе была отключена.
Среди возможных причин пожара рассматриваются несколько версий: неисправность проводки, поджог и неумышленное неосторожное обращение с огнем.
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