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Дело амурчанина, напавшего на фельдшера в Белогорске, направлено в суд

Дело амурчанина, напавшего на фельдшера в Белогорске, направлено в суд
Фото: vsluh.ru

В Приамурье окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, напавшего в Белогорске на фельдшера. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Санкция статьи, по которой заведено уголовное дело, 116 УК РФ (побои), предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, нападение на фельдшера в Белогорске произошло 11 марта. В ходе предварительного следствия установлено, что женщина прибыла по вызову к гражданке, у которой была травма. Во время проведения осмотра пациентки в комнату вошел мужчина, который неожиданно напал на фельдшера, удушающим захватом стал тянуть на себя. Женщине удалось вырваться и покинуть эту квартиру. Выяснилось, что нападавший, мужчина 1979 года рождения, в прошлом году брал в заложники другую сотрудницу скорой помощи.

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#Белогорск #закон #происшествия #суды

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