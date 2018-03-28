СМИ: Льготные авиабилеты могут не появиться в продаже до 1 апреля и дольше

Не подписав договор, все авиаперевозчики кроме «Якутии» не рискуют вводить субсидированные перевозки и советуют звонить после 1 апреля.

Постановление правительства России было подписано 2 марта, а вступило в силу 14 марта. Но и после 14 марта авиакомпания сможет продавать льготные билеты, только если подпишет договор с Росавиацией.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта изданию пояснили: «22 марта в Росавиации состоялось заседание комиссии, где были рассмотрены заявки от авиакомпаний на выполнение субсидированных полетов, в том числе между центральной частью Российской Федерации и Дальним Востоком. Сейчас готовится протокол этого заседания, и мы приступаем к заключению договоров с авиакомпаниями. На следующей неделе планируем опубликовать таблицу маршрутов с указанием авиакомпаний, которые будут выполнять перевозки по программе субсидирования».

Авиакомпания «Якутия» открыла продажу льготных билетов и начала сами полеты с 17 марта. Договора с Росавиацией у нее на тот момент не было, и нет до сих пор. «Подписание договора с Росавиацией состоится на этой неделе», - пояснила начальник управления информационной политики и связей с общественностью «Якутии» Инна Спиридонова. В Благовещенском аэропорту «Якутия» выполняет только рейс на Якутск.

В соответствии с решением правительства авиакомпании должны отвести льготникам 30% от общего количества мест на каждом рейсе. Но надо сначала провести совещания, распечатать протоколы и подписать договора. А там и льготному периоду конец, к вящей радости участников процесса, пишет РБК.