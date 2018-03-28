В благовещенском торговом центре высказались против бойкота

На рассылаемое сообщение отреагировали в ТРЦ «Острова». «В соцсетях и мессенджерах предлагают бойкотировать торговые центры городов 31 марта, однако торговые центры стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого современного горожанина, один день ничего не решит. Лучше помочь реальным делом», – прокомментировал управляющий торговым центром Альберт Скнарин.

В свою очередь в ТЦ решили 31 марта проведем акцию «День, когда мы вместе!». В рамках этой акции каждый сотрудник торгового центра – от руководства и арендаторов до рабочего персонала – пожертвует свой дневной заработок в фонд «Красного Креста».

«Призываем присоединиться к акции торговые центры Благовещенска, их руководство и сотрудников», – добавил Альберт Леонидович.

В ТРЦ также сообщили, что в здании разработана эффективная и надежная схема защиты от пожара: при возведении здания и отделке были использованы безопасные материалы; установлены системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления. Кроме того, В здании работает автоматическая система пожаротушения. Полторы тысячи датчиков установлено в первой очереди центра, 1 800 – во второй, еще 1 200 – в «Старом городе». Благодаря 19 аккумуляторам, даже при отключении электричества система будет функционировать до двух суток, пояснили в ТЦ. По всей площади ТРЦ установлены сплинкеры. «Датчики настолько чувствительны к теплу, что мы затопили не один отдел даже в отсутствии реальных возгораний и тлений», – сказал Альберт Леонидович.

Водные коммуникации пронизывают все очереди «Островов». В случае пожара проход огню перекроют шторы от потолка до пола. Они остановят дым на 60 минут – на полную эвакуацию нужно 20. Рассчитано и подобрано необходимое количество ручных огнетушителей, своевременно производится их контроль. Разработаны эвакуационные планы. В каждой зоне центра есть по 3-4 запасных входа.

«Признаем, что навигация по ТРЦ не самая простая, но мы над этим работаем. Пути эвакуации не захламлены, двери запасных выходов открыты. Наш персонал знает, как действовать в случае опасности. Теоретические и практические занятия проходят ежедневно. Мы понимаем, что сейчас любой торговый центр России кажется потенциально опасным, но не хотим ассоциироваться с трагедией. Не хотим, чтобы при посещении нашего центра вы испытывали тревогу, потому что причин этому нет. Мы не пренебрегаем правилами безопасности, так как несем ответственность за жизни людей, пока они находятся в стенах нашего ТЦ», – подытожил управляющий.