Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

В благовещенском торговом центре высказались против бойкота

В благовещенском торговом центре высказались против бойкота

Торговый центр «Острова» города Благовещенска прокомментировал информацию, распространяемую в СМИ, мессенджерах и соцсетях, в которой неизвестные призывают горожан не посещать ТРЦ 31 марта. Такой бойкот, по мнению инициаторов, должен напомнить владельцам торговых центров о ценности человеческой жизни.

На рассылаемое сообщение отреагировали в ТРЦ «Острова». «В соцсетях и мессенджерах предлагают бойкотировать торговые центры городов 31 марта, однако торговые центры стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого современного горожанина, один день ничего не решит. Лучше помочь реальным делом», – прокомментировал управляющий торговым центром Альберт Скнарин.

В свою очередь в ТЦ решили 31 марта проведем акцию «День, когда мы вместе!». В рамках этой акции каждый сотрудник торгового центра – от руководства и арендаторов до рабочего персонала – пожертвует свой дневной заработок в фонд «Красного Креста».

«Призываем присоединиться к акции торговые центры Благовещенска, их руководство и сотрудников», – добавил Альберт Леонидович.

В ТРЦ также сообщили, что в здании разработана эффективная и надежная схема защиты от пожара: при возведении здания и отделке были использованы безопасные материалы; установлены системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления. Кроме того, В здании работает автоматическая система пожаротушения. Полторы тысячи датчиков установлено в первой очереди центра, 1 800 – во второй, еще 1 200 – в «Старом городе». Благодаря 19 аккумуляторам, даже при отключении электричества система будет функционировать до двух суток, пояснили в ТЦ. По всей площади ТРЦ установлены сплинкеры. «Датчики настолько чувствительны к теплу, что мы затопили не один отдел даже в отсутствии реальных возгораний и тлений», – сказал Альберт Леонидович.

Водные коммуникации пронизывают все очереди «Островов». В случае пожара проход огню перекроют шторы от потолка до пола. Они остановят дым на 60 минут – на полную эвакуацию нужно 20. Рассчитано и подобрано необходимое количество ручных огнетушителей, своевременно производится их контроль. Разработаны эвакуационные планы. В каждой зоне центра есть по 3-4 запасных входа.

«Признаем, что навигация по ТРЦ не самая простая, но мы над этим работаем. Пути эвакуации не захламлены, двери запасных выходов открыты. Наш персонал знает, как действовать в случае опасности. Теоретические и практические занятия проходят ежедневно. Мы понимаем, что сейчас любой торговый центр России кажется потенциально опасным, но не хотим ассоциироваться с трагедией. Не хотим, чтобы при посещении нашего центра вы испытывали тревогу, потому что причин этому нет. Мы не пренебрегаем правилами безопасности, так как несем ответственность за жизни людей, пока они находятся в стенах нашего ТЦ», – подытожил управляющий.

Просмотров всего: 1057

#жизнь #пожар в Кемерове

распечатать


Происшествия

Гендиректор «Зимней вишни» в Кемерове: это был поджог
Общество 1

Города Приамурья поддержали акцию памяти о погибших в Кемерове
Общество 10

Амурских водителей призывают включить клаксоны, в память о погибших в Кемерове
Происшествия 1

Кемерово, мы с тобой: в России день памяти и скорби по погибшим в пожаре
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь