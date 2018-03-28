Города Приамурья поддержали акцию памяти о погибших в Кемерове

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В Свободном акция прошла на центральной площади города. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и игрушки к сцене на площади Ленина, зажгли свечи памяти, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

«Очень трудно подобрать слова, чтобы сказать о погибших, о заживо сгоревших детях, – сказал глава города Юрий Романов. – Это наша всеобщая беда! Мы скорбим с каждым жителем города Кемерово, с каждой семьей, с которой произошло это горе». Он подчеркнул, что виновные в трагедии должны понести наказание.

В Тынде акцию провели в сквере, который находится недалеко от здания администрации Тындинского района, пишет газета «БАМ». Десятки жителей Тынды принесли игрушки и цветы, зажгли свечи. Почтить память погибших пришли мэр Тынды Евгений Черенков и председатель Тындинской городской думы Любовь Шестак.

Градоначальник выразил общую скорбь тындинцев, выразил соболезнования в связи с трагедией. После была объявлена минута молчания. Затем тындинцы зажгли десятки свечей. Из них после митинга волонтеры выложили слово «Кемерово».

В Белогорске администрация города 27 марта организовала специальное место, где горожане могут почтить память погибших. Возле памятника Вежливому солдату возлагаются цветы. Белогорцы приносят игрушки и свечи, пишет пресс-служба городской администрации.

Свои акции провели также Райчихинск и Прогресс.