Мария Полоз о покалечившем ее сожителе: другой меня бы вообще убил

Пострадавшая в ночном клубе Мария Полоз дала интервью журналистам, чтобы доказать, что она вменяема и ее сознание не соответствует уровню 6-летнего ребенка, как считает ее мама. Она также хочет, чтобы ее обращение в СМИ учли на очередном заседании, в котором рассматривают уголовное дело в отношении ее гражданского мужа.

Идти в суд девушка не хочет, чтобы не встречаться с мамой, с которой, по признанию Марии, у нее довольно натянутые отношения. Это длится еще с подросткового периода, но хуже стало после того, как девушка после ЧП в ночном клубе встала на сторону толкнувшего ее сожителя. Благовещенка считает, что сама виновата в случившемся.

«Я считаю, что в произошедшей ситуации виноваты мы оба и, в первую очередь, я, потому что позволила себе руки, ноги распускать всяко разно. В общем, выпивка сделала свое дело. Я его не считаю виноватым. Толкнул он меня или нет – этого я не помню. Помню только, как я на него прыгала. Если бы на его месте был другой, он бы меня прибил на месте, наверное, за то, что я делала. Потому что и руками била, и оскорбляла, как могла, и ногами пинала, ну кто такое потерпит! Поэтому я претензий не имею и хочу, чтобы все это закончилось в нашу пользу. Имею в виду судебное разбирательство», – высказала свое мнение Мария Полоз.

Теперь свои интересы в суде девушка хочет представлять сама. Ранее ее позицию в суде озвучивала мама – Елена Полоз, которая добилась, чтобы уголовное дело вернули на доследование. Семья благовещенки добивается, чтобы Виталия Иевлева – гражданского мужа Марии – судили по более строгой статье, которую инкриминировали ему ранее.

По словам Марии, именно поэтому она согласилась лечь в Усть-Ивановскую больницу, чтобы доказать свою вменяемость.

«Я не спорю: документы о том, чтобы я находилась в больнице, подписывала я. Но мне сказали, что так надо – и врачи, и мама. Чтобы освидетельствовали, что я вменяема. И я пошла на это, чтобы меня не лишили дееспособности. Для суда, думаю, мое мнение имеет вес – я же потерпевшая. Это моя мама хочет его посадить. Мы с Виталием написали заявление в суд, что хотим убрать и ее, и адвоката как моих представителей. Потому что есть я – живая, дееспособная и вменяемая, как установили в больнице Усть-Ивановки. Мама же всем кричит, что я недееспособная и разум у меня 6-летнего ребенка. Но, как видите, не 6-летнего», – резюмировала благовещенка.

В усть-ивановское медучреждение девушку отвезли из центра «Доброта». Она не согласна с сотрудниками центра, которые говорят, что туда ее привезли, так как она не могла вспомнить, кто она и где живет.

«За день до этого вечера я сильно поругалась с мамой и ушла из дома. Я в полиции сказала, где я живу. Я же писала заявление на маму, что она не пускает меня домой и вещи мои забрала. Поэтому я и оказалась в центре "Доброта". Просто мне было некуда идти, полиция меня отвезла туда. Я была в тот момент на своей бывшей работе. Почему мы позвонили в полицию – мы просто не знали что делать, потому что мы с моим работодателем не могли определить, куда меня деть, какие в городе есть социальные службы. До Виталия не дозвонилась. Мама домой не пускала. Провалов в памяти у меня нет. Иногда я забываю какие-нибудь события: что сказала или что произошло, но это кратковременно», – уверяет Мария.

Неприязненное отношение мамы к своему сожителю благовещенка объясняет тем, что Виталий после случившегося недостаточно помогал им финансово. Девушка это отрицает, говоря, что все финансовые заботы после ЧП легли именно на его плечи. Мария вступилась и за маму, которую друзья фактически обвинили в нецелевом использовании средств, перечисленных на лечение неравнодушными людьми. Последние несколько месяцев, по признанию Виталия, он денег Елене Полоз ни на что не давал.

«Деньги пошли на квартиру, на продукты, на лекарства – за одно только по 8 тысяч два раза отдавали. Я это все видела и знаю, тут претензий нет. Друзья засомневались, потому что мне с ними не давали общаться», – объяснила Мария.

В дальнейших планах Марии, помимо защиты Виталия в суде, жить вместе с ним и сыном, который сейчас живет с ее мамой. У Елены Полоз, по словам девушки, находятся и все ее документы. Чтобы вернуть их, она собирается обратиться в полицию. Говорит, миром мама бумаги не отдаст. Также Мария собирается, как и раньше, устроиться в какой-нибудь салон парикмахером, так как у нее рабочая группа инвалидности. По поводу краниопластики – операции по установке специальной пластины на деформированную после падения часть черепа девушка еще ничего не знает.

«По поводу операции пока не знаю ничего – документов нет, по больницам ходить не могу. Мы решили с Виталей, что будем жить вместе и у нас все будет хорошо. В планах забрать сына, а на будущее еще и второго завести. Пить бросили, гулянки тоже (смеется). Я не считаю его виноватым, я его люблю и хочу быть с ним, в чем проблема? Маме говорю, а ей все равно. У нас с моего подросткового периода отношения сложные. Хочу и с Виталием жить, и общаться с ней, чтобы она была на моей стороне. От нее зависит: если она захочет со мной общаться, значит, я продолжу общаться», – подытожила Мария.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент в ночном клубе произошел в ночь с 9 на 10 сентября. Между Марией Полоз и ее гражданским мужем произошел конфликт, в результате которого Виталий, по его словам, нечаянно столкнул девушку с лестницы. Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по 111 статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Затем родные настояли на переквалификации на менее тяжкую статью «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Родные Марии мотивировали это надеждой на помощь со стороны мужчины. Однако после конфликта с Виталием, семья девушки настояла на возвращении первоначальной статьи – мировой суд вернул дело на доследование.

Защитник Виталия подал апелляцию на это решение. Очередное судебное заседание состоится в начале апреля.